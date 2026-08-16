Delhi Weather Update: दिल्ली-NCR में फिर बदलेगा मौसम, बारिश के बाद अब सताएगी गर्मी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर क्षेत्र में रविवार को भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। धूप निकलने पर उमस भरी गर्मी भी परेशान करेगी। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले कुछ दिनों के दौरान तापमान में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है।

न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री दर्ज रविवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। हल्की बारिश की संभावना बरकरार है।

अगले दो दिन कैसा रहेगा मौसम? मालूम हो कि शुक्रवार को हुई तेज बारिश के बाद शनिवार को मौसम ने फिर करवट ली। सुबह आसमान साफ रहा और तेज धूप ने दस्तक दी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ बादलों की आवाजाही शुरू हो गई। कभी चटक धूप तो कभी बादलों की छांव से मौसम में राहत का सिलसिला शाम तक चलता रहा। शुक्रवार को हुई बारिश से पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी झेल रहे लोगों को राहत मिली थी।

सुबह से घने बादल छाए रहे और दोपहर में तेज बारिश हुई। इसके बाद तापमान में गिरावट महसूस की गई। शनिवार सुबह मौसम साफ होने के साथ तेज धूप निकली, जिससे उमस फिर बढ़ने लगी। हालांकि, बादलों की आवाजाही के कारण धूप का असर ज्यादा देर तक नहीं रहा। शनिवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

हवा में आर्द्रता 78 प्रतिशत रही, जबकि हवा की रफ्तार छह किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक मौसम में उतार-चढ़ाव जारी रहने की संभावना है। आसमान में बादल छाने के साथ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इससे तापमान में बहुत अधिक बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन उमस से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।