आफत के 6 दिन और... दिल्ली-NCR में जारी रहेगा बारिश का दौर; क्या है IMD का नया अपडेट?

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में आज रविवार को भी हल्की वर्षा होने का अनुमान है। कहीं-कहीं मध्यम स्तर की वर्षा भी संभावित है। हालांकि, तेज धूप निकलने पर उमस भी परेशान करेगी।

मौसम विभाग की मानें तो तापमान अभी सामान्य से नीचे या उसके आसपास ही रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में 14 अगस्त तक बादल छाए रहने और बीच-बीच में बारिश होने का सिलसिला जारी रह सकता है।

दिल्ली में राजघाट के पास आउटर रिंग रोड पर भारी बारिश के बाद पानी से भरी सड़क से एक युवक गाड़ी को धक्का देकर निकाल रहा है। ANI टूटा दो साल का रिकॉर्ड भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार पिछले दो वर्षों में इस महीने का सबसे अधिक वर्षा वाला दिन रहा। सुबह तक पिछले 24 घंटों में 98.7 मिमी वर्षा दर्ज की गई। यह अगस्त में 2024 के बाद से एक दिन में हुई सबसे अधिक वर्षा है।

शुक्रवार को दिल्ली में भारी बारिश के बाद दिल्ली पुलिस के नारकोटिक्स ऑफिस के बाहर पानी भरे इलाके में गाड़ियां खड़ी। ANI रविवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री दर्ज किया गया। दिन का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है। दिन में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना भी बरकरार है।