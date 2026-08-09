आफत के 6 दिन और... दिल्ली-NCR में जारी रहेगा बारिश का दौर; क्या है IMD का नया अपडेट?
Weather Updates: दिल्ली-एनसीआर के लोगों को अभी अगले 6 दिन तक आफत झेलनी पड़ सकती है। 14 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा। जानिए IMD का नया अपडेट क्या ह ...और पढ़ें
HighLights
आज दिल्ली में हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है।
शनिवार को दो साल का वर्षा रिकॉर्ड टूटा, 98.7 मिमी दर्ज।
बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव और भीषण जाम।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में आज रविवार को भी हल्की वर्षा होने का अनुमान है। कहीं-कहीं मध्यम स्तर की वर्षा भी संभावित है। हालांकि, तेज धूप निकलने पर उमस भी परेशान करेगी।
मौसम विभाग की मानें तो तापमान अभी सामान्य से नीचे या उसके आसपास ही रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में 14 अगस्त तक बादल छाए रहने और बीच-बीच में बारिश होने का सिलसिला जारी रह सकता है।
दिल्ली में राजघाट के पास आउटर रिंग रोड पर भारी बारिश के बाद पानी से भरी सड़क से एक युवक गाड़ी को धक्का देकर निकाल रहा है। ANI
टूटा दो साल का रिकॉर्ड
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार पिछले दो वर्षों में इस महीने का सबसे अधिक वर्षा वाला दिन रहा। सुबह तक पिछले 24 घंटों में 98.7 मिमी वर्षा दर्ज की गई। यह अगस्त में 2024 के बाद से एक दिन में हुई सबसे अधिक वर्षा है।
शुक्रवार को दिल्ली में भारी बारिश के बाद दिल्ली पुलिस के नारकोटिक्स ऑफिस के बाहर पानी भरे इलाके में गाड़ियां खड़ी। ANI
रविवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री दर्ज किया गया। दिन का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है। दिन में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना भी बरकरार है।
कई इलाकों में भारी जलभराव
पिछले कई दिनों में दिल्ली-एनसीआर के शहरों में भारी बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया। जलभराव होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
शुक्रवार को दिल्ली में राजघाट के पास आउटर रिंग रोड पर भारी बारिश के बाद पानी से भरी सड़क से गुजरते लोग। ANI
भीषण जाम से जूझे लोग
वहीं, दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश के बीच हाईवे व अन्य मार्गों पर जाम की स्थिति भी स्थिति बनी। कई मार्गों पर भीषण जाम लगने से वाहन रेंगते नजर आए।
उधर, रविवार सुबह 10 बजे दिल्ली का एक्यूआई 89 दर्ज किया गया। इसे 'संतोषजनक' श्रेणी में रखा जाता है। एनसीआर के शहरों में भी हवा संतोषजनक से मध्यम श्रेणी में ही चल रही है। हाल फिलहाल इसमें खास बदलाव नहीं होगा।