दिल्ली-NCR में सोमवार को भी बारिश की संभावना, IMD ने बताया आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम

पीटीआई, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को लगातार बादलों के डेरे के बीच अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के सामान्य औसत से 1.1 डिग्री अधिक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, शहर में दिन के दौरान 4.8 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने शाम 5:30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 67 प्रतिशत दर्ज की।

मौसम विभाग ने सोमवार को दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और मध्यम स्तर की बारिश होने का अनुमान जताया है। इस दौरान राजधानी के अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट आने की संभावना है, जो सिमटकर लगभग 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान के 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं।