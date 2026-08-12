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    दिल्ली में बारिश थमी तो फिर लौटी उमस भरी गर्मी, 48.9 डिग्री जैसा महसूस हो रहा तापमान; आगे कैसा रहेगा मौसम?

    By Sanjeev Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 10:55 PM (IST)

    वर्षा थमने के बाद दिल्ली में गर्मी फिर बढ़ गई है, बुधवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस पार कर गया और महसूस किया जाने वाला तापमान 48.9 डिग्री तक ...और पढ़ें

    झमाझम बारिश का दौर थमते ही गर्मी फिर बढ़ने लगी।

    झमाझम बारिश का दौर थमते ही गर्मी फिर बढ़ने लगी।

    HighLights

    1. वर्षा थमने के बाद दिल्ली में बढ़ी गर्मी।

    2. बुधवार को अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस।

    3. आने वाले दिनों में हल्की वर्षा की संभावना।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। झमाझम बारिश का दौर थमते ही गर्मी फिर बढ़ने लगी है। बुधवार को अधिकतम तापमान जहां 36 डिग्री पार कर गया, वहीं महसूस किया जाने वाला तापमान तो 48.9 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। अभी अगले कई दिन कमोबेश ऐसा ही मौसम बना रहेगा। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बहुत हल्की से हल्की वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है।

    बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक और मंगलवार की तुलना में पांच डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से 0.7 डिग्री कम है, लेकिन यह पिछले दिन की तुलना में 0.3 डिग्री की वृद्धि दर्शाता है। अन्य मौसम केंद्रों ने भी ऐसे ही अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। वहीं आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को शाम 5.30 बजे तक कोई वर्षा दर्ज नहीं की गई।

    आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना

    मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया, 'गुरुवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। दोपहर से शाम के बीच एक या दो बार हल्की वर्षा हो सकती है।' उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में भी हल्की से मध्यम वर्षा जारी रह सकती है।

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