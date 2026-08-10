हर साल बारिश में डूबती दिल्ली को कैसे मिलेगी स्थायी राहत? CEEW ने बताया 3 सूत्रीय मास्टर प्लान

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में मानसून के दौरान 24 घंटों में होने वाली 100 मिमी से अधिक वर्षा और उससे पैदा होने वाली जलभराव की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए रणनीतिक बदलाव की सख्त आवश्यकता है। थिंक टैंक काउंसिल आन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) के एक नए अध्ययन के अनुसार दिल्ली को आपातकालीन राहत से आगे बढ़कर ''जलवायु जोखिम आधारित नियोजन'' की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। तीन सूत्रीय कार्ययोजना को अपनाना होगा।

अत्यधिक वर्षा के कारण होने वाले जलभराव यानी शहरी बाढ़ से निपटने का तीन सूत्रीय मास्टर प्लान 30 वर्षों का ड्रेनेज ऑडिट : सबसे पहले यह जांचना होगा कि क्या दिल्ली का मौजूदा ड्रेनेज सिस्टम पिछले 30 वर्षों की सबसे भीषण वर्षा के पानी को निकालने में सक्षम है या नहीं।

उच्च जोखिम वाले हॉटस्पॉट की पहचान : शहर के उन इलाकों और संवेदनशील केंद्रों को चिन्हित करना होगा, जहां थोड़ी सी तेज वर्षा भी भारी तबाही और जलभराव का कारण बनती है।

चरणबद्ध एक्शन प्लान : मानसून से पहले, मानसून के दौरान और मानसून के बाद के लिए अल्पकालिक, मध्यम और दीर्घकालिक प्राथमिकताओं की स्पष्ट रूपरेखा तैयार की जाए। कचरा प्रबंधन और भूमि उपयोग नीतियों का तालमेल भी आवश्यक सीईईडब्ल्यू के फेलो डॉ नितिन बस्सी के मुताबिक, इस नियोजन को केवल नालों की सफाई तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसे शहर के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और भू उपयोग में बदलाव वाली नीतियों के साथ जोड़ना होगा, ताकि नालों में कचरा नहीं फंसे और प्राकृतिक जल निकायों (खादर क्षेत्रों) पर अतिक्रमण रोका जा सके।