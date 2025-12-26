Language
    दिल्लीवाले ध्यान दें! 5 दिनों तक कई इलाकों में रहेगी पानी की किल्लत, जल बोर्ड ने वजह बताई

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 04:27 PM (IST)

    दिल्ली जल बोर्ड ने चंद्रवाल वाटर वर्क्स के कमांड एरिया में जलाशयों की सालाना फ्लशिंग के चलते 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पानी की सप्लाई बाधित रहने की घो ...और पढ़ें

    चंद्रवाल वाटर वर्क्स के कमांड एरिया में जलाशयों की सालाना फ्लशिंग कार्यक्रम की घोषणा।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने चंद्रवाल वाटर वर्क्स के कमांड एरिया में जलाशयों की सालाना फ्लशिंग कार्यक्रम की घोषणा की है। इस काम के लिए कुछ दिनों तक पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। इससे होने वाली असुविधा के लिए बोर्ड ने खेद जताया है।

    फ्लशिंग कब होगी

    यह फ्लशिंग कार्यक्रम दो चरणों में होगा। पहला चरण 26 दिसंबर 2025 से 27 दिसंबर 2025 तक और दूसरा चरण 29 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इन दिनों में तलकटोरा जलाशय से पानी आने वाले इलाकों में सप्लाई कम हो सकती है या बंद रह सकती है।

    कौन से इलाके प्रभावित होंगे

    प्रभावित इलाकों में केंद्रीय सचिवालय, प्रेसिडेंट हाउस, पार्लियामेंट, इंडिया गेट, अशोका रोड, निर्माण भवन, सुंदर नगर, लोधी रोड, विज्ञान भवन, कनॉट प्लेस, आरएमएल हॉस्पिटल, जनपथ, अराम बाग, डीजेड सेक्टर और आसपास के क्षेत्र, रकाब गंज, नॉर्थ एवेन्यू और अन्य एनडीएमसी इलाके शामिल हैं।

    लोगों से की गई अपील

    जल बोर्ड ने लोगों से पानी का समझदारी से इस्तेमाल करने की अपील की है। अगर वाटर टैंकर की जरूरत पड़े तो इदगाह के लिए: 23537397 और 23677129, राजेंद्र नगर: 28742340, गुलाबी बाग/शास्त्री नगर: 23650040, चंद्रवाल डब्ल्यूडब्ल्यू-2: 23819045, 23818525 और 23810930 पर संपर्क करें। आपातकाल के लिए वाटर इमरजेंसी नंबर 1916 पर कॉल करें।

     