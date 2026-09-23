Voter List Revision: दिल्ली में हीयरिंग सेंटरों की व्यवस्थाओं से मतदाता संतुष्ट, BLO और अधिकारियों के सहयोग को सराहा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत स्थापित हीयरिंग सेंटरों (सुनवाई केंद्रों) पर पहुंचे मतदाताओं ने वहां की व्यवस्थाओं पर गहरा संतोष व्यक्त किया है। मतदाता सूची में नाम संशोधन, मैपिंग और जारी किए गए नोटिसों के निस्तारण के लिए आयोजित इन सुनवाई सत्रों में नागरिकों को सुगम, पारदर्शी और त्वरित सहायता प्रदान की जा रही है।

बीएलओ और हीयरिंग स्टाफ का मिला पूरा सहयोग सुनवाई केंद्र पहुंचे मतदाता अभि भल्ला ने बताया कि बीएलओ (BLO) द्वारा उन्हें और उनके माता-पिता को नोटिस पूरी जानकारी व समय-सारणी के साथ सौंपा गया था। हीयरिंग सेंटर पहुंचने पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों ने बेहद सहयोगात्मक रवैया अपनाया और वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता देते हुए सुनवाई पूरी की। उन्होंने बताया कि केंद्र पर बैठने और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का बेहतर प्रबंध किया गया था। इस दौरान उनकी माता सुलोचना देवी और पिता अशोक कुमार ने भी केंद्र के सौहार्दपूर्ण वातावरण और त्वरित व्यवस्था की सराहना की।

सदर बाजार हीयरिंग सेंटर पर 5 से 10 मिनट में हुआ समाधान इसी क्रम में विधानसभा क्षेत्र (एसी-19) सदर बाजार के हीयरिंग सेंटर पहुंचे भूपेश महाजन ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि उनकी पत्नी के वोटर आईडी की मैपिंग से संबंधित मामला लंबित था। केंद्र पर मौजूद अधिकारियों और बीएलओ स्टाफ के त्वरित सहयोग से महज 5 से 10 मिनट के भीतर ही उनकी समस्या का समाधान कर दिया गया, जिससे उन्हें किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा।