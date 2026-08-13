दिल्ली में वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा अपडेट, 17 अगस्त तक नहीं किया ये काम तो बढ़ सकती है परेशानी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के तहत मतदाता को पूरी तरह सही और पारदर्शी बनाने का काम तेजी से जारी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने इस काम में राजनीतिक दलों की भागीदारी पर विशेष जोर दिया है।

इसके तहत बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) और राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए-2) मिलकर संयुक्त बैठकें कर रहे हैं। इन बैठकों के जरिए ऐसे मतदाताओं की पहचान की जा रही है जो अपने दिए पते पर मौजूद नहीं हैं, दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जिनके नाम दो जगह दर्ज हैं।



बीएलओ और बीएलए-2 मिलकर घर-घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं और एन्यूमरेशन फॉर्म एकत्र कर रहे हैं। फॉर्म जमा करने की यह प्रक्रिया 17 अगस्त 2026 तक पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद इस लिस्ट को सीईओ दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा।