SIR के बाद दिल्ली की वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव, पुरुष-महिला मतदाताओं का फासला 9.51 लाख तक घटा
दिल्ली की मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के बाद मतदाताओं की संख्या में 37.18% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली में 37.18% मतदाताओं की संख्या में भारी गिरावट।
पुरुष-महिला मतदाताओं का अंतर घटकर 2.25 लाख रह गया।
नाम कटने पर फॉर्म 6 भरकर पुनः आवेदन कर सकते हैं।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के बाद सोमवार को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में 2025 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले मतदाताओं की संख्या में 37.18 प्रतिशत की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है।
फरवरी 2025 के विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल मतदाता सूची में जहां 1,55,24,858 मतदाता थे, वहीं एसआइआर के बाद जारी मसौदा सूची में यह संख्या घटकर 97,53,577 रह गई है। यानी 57,71,281 मतदाता कम हो गए हैं।
दिलचस्प बात यह है कि कुल मतदाताओं में कमी के साथ पुरुष और महिला मतदाताओं के बीच का अंतर भी काफी कम हो गया है। 2025 में पुरुष मतदाताओं की संख्या महिलाओं से 11.76 लाख अधिक थी, जो अब घटकर सिर्फ करीब 2.25 लाख रह गई है। इससे ड्राफ्ट सूची में महिलाओं की हिस्सेदारी भी 46.21 प्रतिशत से बढ़कर 48.85 प्रतिशत हो गई है।
श्रेणी 2025 की सूची ड्राफ्ट सूची कमी
|श्रेणी
|2025 की सूची
|ड्राफ्ट सूची
|कमी
|कुल मतदाता
|1,55,24,858
|97,53,577
|37.18 प्रतिशत
|पुरुष
|83,49,645
|49,88,993
|40.25 प्रतिशत
|महिला
|71,73,952
|47,64,137
|33.59 प्रतिशत
|तीसरा लिंग
|1,261
|447
|64.55 प्रतिशत
|18-19 वर्ष
|2,08,302
|1,03,870
|50.13 प्रतिशत
|85 वर्ष से अधिक
|1,09,941
|40,871
|62.82 प्रतिशत
महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी
आंकड़ों के मुताबिक पुरुष मतदाताओं की संख्या में 40.25 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि महिलाओं की संख्या में कमी 33.59 प्रतिशत रही। इसी वजह से अब मसौदा सूची में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 48.85 प्रतिशत हो गई है, जो 2025 में 46.21 प्रतिशत थी। यानी मतदाता सूची में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है।
पहली बार वोटरों की संख्या भी आधी
18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के संभावित पहली बार मतदाताओं की संख्या में भी करीब आधी कमी आई है। 2025 में ऐसे 2,08,302 मतदाता थे, जो अब घटकर 1,03,870 रह गए हैं। यानी 50.13 प्रतिशत की कमी हुई है।
इसी तरह 85 वर्ष और उससे अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या में 62.82 प्रतिशत की गिरावट आई है। 2025 में इस आयु वर्ग के 1,09,941 मतदाता थे, जबकि मसौदा सूची में इनकी संख्या 40,871 रह गई है। वहीं 100 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 189 मतदाताओं को मसौदा सूची में अलग से दर्ज किया गया है।
पूर्व चुनाव आयुक्त का नाम भी कटा
एसआइआर के बाद पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का नाम भी ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट डालकर इस पर दुख भी जताया। उन्होंने कहा, मैं 50 साल से वोटर हूं और अब आप मुझे सिर्फ इसलिए बाहर कर देंगे क्योंकि मैंने एसआइआर के तहत फार्म नहीं भरा तो यह अन्यायपूर्ण है।
किन लोगों के कटेंगे नाम
ड्राफ्ट सूची में जिनके नाम शामिल हैं, अगर उनके नाम का विवरण वर्ष 2002 की एसआइआर लिस्ट से मेल नहीं खाएगा या जिनके फॉर्म में गड़बड़ियां होंगी, उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे। नाम में अंतर, माता-पिता से उम्र का अंतर 15 साल से कम या 50 साल से अधिक होना अथवा भाई-बहनों के जन्म में नौ महीने से कम का अंतर होने जैसी गड़बड़ियों पर स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।
निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) उम्र या नागरिकता पर संदेह होने पर अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकते हैं। पात्रता साबित करने के लिए केवल आधार कार्ड पर्याप्त दस्तावेज नहीं माना जाएगा। एन्युमरेशन फार्म में बताए गए 12 जरूरी दस्तावेजों में से मांगे गए दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
अगर नोटिस नहीं आया और नाम नहीं है तो क्या करें
ड्राफ्ट सूची में नाम न होने पर पात्र लोग फार्म छह भरकर, उसके साथ डिक्लेरेशन फार्म और संबंधित दस्तावेज लगाकके आवेदन कर सकते हैं। फार्म छह के साथ जन्म प्रमाण पत्र और पते का प्रमाण देना जरूरी है।
आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं-12वीं की मार्कशीट या पासपोर्ट भी जमा किया जा सकता है। पते के प्रमाण स्वरूप कम से कम एक साल पुराना पानी, बिजली या गैस कनेक्शन का बिल, बैंक या डाकघर की पासबुक, पासपोर्ट, लैंड-ओनरशिप रिकार्ड, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट या सेल डीड में से कोई एक दस्तावेज दिया जा सकता है।
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