दिल्ली देहात के लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के नोटिस, 360 खाप ने BJP सांसद से वापस लेने की उठाई मांग

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। नगर निगम की ओर से दिल्ली देहात में रहने वाले लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के नोटिस को लेकर ग्रामीणों नाराजगी बढ़ रही है। इस मसले को लेकर 360 खाप प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत को ज्ञापन सौंपा और प्रापर्टी टैक्स को वापस लेने की मांग की।

शनिवार को खाप प्रमुख रामकुमार सोलंकी की अगुवाई में खाप व विभिन्न संगठनों का प्रतिनिधिमंडल सांसद से मिले। प्रतिनिधिमंडल ने सांसद को बताया कि दिल्ली ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास प्रापर्टी टैक्स के नोटिस आ रहे हैं। गांव में रहने वाले लोगों से प्रापर्टी टैक्स की वसूली गलत है।

भाजपा ने गांव के लोगों से हाउस टैक्स की वसूली न करने का वादा भी किया था। खाप सदस्य गौरव शौकीन ने बताया कि इस माह में मंगोलपुर कलां, खुर्द, सुल्तानपुर माजरा, रिठाला, पूठकलां, मुंडका आदि क्षेत्र में निगम की ओर से नोटिस भेजे जा रहे हैं।