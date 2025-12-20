Language
    दिल्ली देहात के लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के नोटिस, 360 खाप ने BJP सांसद से वापस लेने की उठाई मांग

    By Dharmendra Yadav Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 05:07 PM (IST)

    दिल्ली देहात में प्रापर्टी टैक्स वसूली के नोटिस से ग्रामीणों में नाराजगी है। 360 खाप प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत को ज्ञापन सौंपकर टैक्स ...और पढ़ें

    दिल्ली देहात में रहने वाले लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के नोटिस को लेकर ग्रामीणों नाराजगी बढ़ रही है।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। नगर निगम की ओर से दिल्ली देहात में रहने वाले लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के नोटिस को लेकर ग्रामीणों नाराजगी बढ़ रही है। इस मसले को लेकर 360 खाप प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत को ज्ञापन सौंपा और प्रापर्टी टैक्स को वापस लेने की मांग की।

    शनिवार को खाप प्रमुख रामकुमार सोलंकी की अगुवाई में खाप व विभिन्न संगठनों का प्रतिनिधिमंडल सांसद से मिले। प्रतिनिधिमंडल ने सांसद को बताया कि दिल्ली ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास प्रापर्टी टैक्स के नोटिस आ रहे हैं। गांव में रहने वाले लोगों से प्रापर्टी टैक्स की वसूली गलत है।

    भाजपा ने गांव के लोगों से हाउस टैक्स की वसूली न करने का वादा भी किया था। खाप सदस्य गौरव शौकीन ने बताया कि इस माह में मंगोलपुर कलां, खुर्द, सुल्तानपुर माजरा, रिठाला, पूठकलां, मुंडका आदि क्षेत्र में निगम की ओर से नोटिस भेजे जा रहे हैं।

    प्रतिनिधिमंडल में युवा ग्राम सभा संगठन 360 से विजय मान, मुंडका से चंद्रभान यादव, कृष्ण पांचाल, राजवीर लाकड़ा, सुरेंद्र प्रधान, झरोदा से लायकराम, अशोक पंडित, धर्म सिंह प्रधान, मंगोलपुर कला से दर्शन प्रधान, मंगोलपुर खुर्द गांव से प्रकाश राजपाल, बालकिशन आदि शामिल रहे।