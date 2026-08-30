शालीमार बाग में लटकते तारों से मुक्ति की पायलट परियोजना सफल, चांदनी चौक में अक्टूबर से शुरू होगा काम

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली। दिल्ली को ओवरहेड और हवा में झूलते तारों के खतरनाक मकड़जाल से मुक्त कराने की दिशा में दिल्ली सरकार के प्रयास तेज हो गए हैं। मुख्यमंत्री की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत उत्तरी-पश्चिमी दिल्ली के शालीमार बाग में पायलट प्रोजेक्ट को सफलता मिली है, वहीं अब ऐतिहासिक व्यापारिक केंद्र चांदनी चौक में अक्टूबर से धरातल पर काम शुरू करने की तैयारी कर ली गई है।

जिसके तहत पुरानी दिल्ली के 26 सड़कों में लटकते तारों को भूमिगत किया जाना है। विशेष कि उसमें सीवर और पानी की पाइप लाइन भी बदली जाएगी। शालीमार बाग: बीएच ब्लाक में भूमिगत हुए बिजली के तार शालीमार बाग के बीएच ब्लॉक में चलाए गए पायलट प्रोजेक्ट के तहत करीब 100 घरों और स्ट्रीट लाइट्स के बिजली कनेक्शनों को पूरी तरह भूमिगतकर दिया गया है। इससे न केवल इलाके का सौंदर्य बढ़ा है, बल्कि गलियों में झूलते तारों से होने वाले हादसों पर भी विराम लगा है।

स्थानीय निवासी मुकेश और स्थानीय दुकानदार अतुल ने खुशी जताते हुए कहा कि लंबे समय से सिर के ऊपर झूलते तारों से डर बना रहता था। अब शार्ट सर्किट से आग लगने और वर्षा में करंट फैलने जैसी दुर्घटनाओं की आशंका खत्म हो गई है। वैसे, शालीमार बाग विधानसभा में 100 से अधिक ब्लाक हैं। स्थानीय लोग उम्मीद जताते हैं कि आने वाले वर्ष में सभी ब्लाक भी लटकते तारों से मुक्त हो पाएंगे।

चांदनी चौक: 26 प्रमुख सड़कों पर बिछेंगे तीन डक्ट चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली के अन्य प्रमुख बाजारों में इस परियोजना का उद्घाटन पूर्व में 26 फरवरी को स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। अब इसके लिए आवश्यक प्रशासनिक मंजूरियां और बजट आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मानसून व अन्य कारणाें से अभी सड़क काटने की अनुमति नहीं होने से जमीनी काम एक अक्टूबर से शुरू होगा, जिसे दो महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।

एक अधिकारी के अनुसार, चांदनी चौक की दरीबा कलां, किनारी बाजार, नई सड़क, बल्लीमारान समेत कुल 26 प्रमुख सड़कों और बाजारों को इस योजना में शामिल किया गया है। शुरुआत में दो प्रमुख सड़कों को माडल के रूप में लिया जाएगा। जिसमें साइकिल मार्केट के एक्सप्लेंडेड रोड की इस 310 मीटर लंबी सड़क के दोनों ओर तारों को नीचे करने के लिए डक्ट डाले जाएंगे।

इसी तरह 560 मीटर लंबी मोर सराय रोड के बीचोबीच डक्ट डालकर तारों को व्यवस्थित किया जाएगा। आपात स्थिति या तकनीकी खराबी को तुरंत दुरुस्त करने के लिए हर 25 मीटर पर विशेष मेनहोल बनाए जाएंगे। अधिकारी के अनुसार, तीन-तीन डक्ट डाले जाएंगे, जिसमें एक बिजली आपूर्ति और इंटरनेट केबल्स के लिए होंगे, दूसरे दिल्ली जल बोर्ड और फायर हाइड्रेंट लाइनों के लिए, जबकि तीसरी लाइन पेयजल आपूर्ति के लिए होगी। स्थानीय निवासी प्रवीण कश्यप के मुताबिक स्थानीय लोग दशकों से इसकी मांग कर रहे थे। अब जाकर यह सपना पूरा होने के करीब पहुंच रहा है।