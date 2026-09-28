दिल्ली में 1.75 लाख लोगों की बल्ले-बल्ले, CM रेखा गुप्ता ने 214 करोड़ के विकास कार्यों का किया शिलान्यास
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बाहरी दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में ₹214.12 करोड़ के 53 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इन ...और पढ़ें
HighLights
₹214.12 करोड़ के 53 विकास कार्यों का शिलान्यास।
बाहरी दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में होंगे कार्य।
सड़क, ड्रेनेज, सीवेज सुविधाओं का होगा विकास।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। सेवा संकल्प अभियान के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को किराड़ी, बवाना, मुंडका, नरेला और नांगलोई जाट विधानसभा क्षेत्रों की अनाधिकृत कॉलोनियों में 214.12 करोड़ रुपये की लागत से 53 विकास कार्यो का शिलान्यास किया।
इन कार्यों से करीब 1.75 लाख नागरिकों को लाभ मिलेगा। इनका मुख्य उद्देश्य सड़क, ड्रेनेज, सीवेज और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नागरिकों के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात के 138 वें एपिसोड को भी सुना।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क, नाली, सीवेज और ड्रेनेज जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रत्येक नागरिक की जरूरत हैं और सरकार दिल्ली के हर क्षेत्र में इनके विकास पर काम कर रही है।
1062 सड़क और गलियों का विकास
उन्होंने कहा कि वर्षों से लंबित समस्याओं का स्थायी समाधान करना सरकार का उद्देश्य है। इन 53 कार्यों के तहत 27 अनधिकृत कॉलोनियों में 1,062 सड़क और गलियों का विकास किया जाएगा।
किराड़ी में होंगे सबसे अधिक कार्य
इसके अलावा करीब 89.82 किलोमीटर सड़क नेटवर्क और 147.69 किलोमीटर ड्रेनेज नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इससे स्थानीय आवागमन बेहतर होने के साथ जल निकासी की व्यवस्था मजबूत होगी और जलभराव की समस्या कम करने में मदद मिलेगी। सबसे अधिक कार्य किराड़ी में होंगे।
बताया गया कि यहां 14 अनधिकृत कॉलोनियों में 105.51 करोड़ रुपये की लागत से 27 कार्य किए जाएंगे। इनमें 640 सड़क-गलियां, 50.71 किलोमीटर सड़क और 101.42 किलोमीटर ड्रेनेज नेटवर्क शामिल है।
बवाना में 38.83 करोड़ के नौ, मुंडका में 22.05 करोड़ के पांच, नरेला में 14.48 करोड़ के चार और नांगलोई जाट में 33.25 करोड़ रुपये के आठ कार्य किए जाएंगे।
पीडब्ल्यूडी एवं जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि विकास की रफ्तार मुख्य सड़कों तक सीमित न रहकर अनधिकृत कॉलोनियों की हर गली और घर तक पहुंचेगी।
वहीं, कार्यक्रम में सांसद योगेंद्र चांदोलिया, मंत्री आशीष सूद, विधायक राज करण, मनोज शौकीन, गजेंद्र दराल समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
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