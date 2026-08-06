दिल्ली-रेवाड़ी रूट पर आज और कल कई ट्रेनें कैंसिल, वंदे भारत और जनशताब्दी समेत ये गाड़ियां रहेंगी प्रभावित

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली सराय रोहिल्ला, पटेल नगर, दिल्ली कैंट और पालम स्टेशनों के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली स्थापित करने का कार्य चल रहा है।

इसके चलते पुरानी दिल्ली-रेवाड़ी रेलखंड पर शुक्रवार और शनिवार को कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे ने कई ट्रेनों को निरस्त किया है, जबकि कुछ ट्रेनों के मार्ग और गंतव्य में बदलाव किया गया है।

अधिकारियों का कहना है कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली लागू होने के बाद ट्रेन संचालन अधिक सुरक्षित और सुचारु होगा।

शुक्रवार को ये ट्रेनें रहेंगी निरस्त

शुक्रवार को जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस (26481/26482), जयपुर-दिल्ली सराय रोहिल्ला एसी डबल डेकर (12985/12986), अजमेर-दिल्ली सराय रोहिल्ला जनशताब्दी एक्सप्रेस (12065/12066), चंडीगढ़-बांद्रा टर्मिनल सुपरफास्ट (22452), सिरसा-तिलक ब्रिज एक्सप्रेस (15308), दिल्ली सराय रोहिल्ला-भुज सुपरफास्ट (20984), नई दिल्ली-शकूर बस्ती ईएमयू (64095), दिल्ली सराय रोहिल्ला-फरुखनगर डीईएमयू (74033), फरुखनगर-दिल्ली सराय रोहिल्ला डीईएमयू (74036), पुरानी दिल्ली-रेवाड़ी पैसेंजर (54421) और पुरानी दिल्ली-रेवाड़ी पैसेंजर (54417) निरस्त रहेंगी। शनिवार को बांद्रा टर्मिनल-चंडीगढ़ सुपरफास्ट (22451) भी नहीं चलेगी।