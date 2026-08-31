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दिल्ली में जबरन वसूली के लिए 'प्राइवेट आदमी' रखने वाले दो पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, किए गए निलंबित

By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Sonu Suman
Updated: Mon, 31 Aug 2026 11:53 PM (IST)

दिल्ली यातायात पुलिस के दो कर्मियों को जबरन वसूली के आरोप में निलंबित किया गया है। उन्होंने वसूली के लिए ...और पढ़ें

जबरन वसूली के लिए वेतन पर रखा हुआ था बाहरी युवक, दो पुलिसकर्मी निलंबित। (एआई जेनरेटेड इमेज)

जबरन वसूली के लिए वेतन पर रखा हुआ था बाहरी युवक, दो पुलिसकर्मी निलंबित। (एआई जेनरेटेड इमेज)

HighLights

  1. दो यातायात पुलिसकर्मी जबरन वसूली के आरोप में निलंबित।

  2. वसूली के लिए एक बाहरी युवक को वेतन पर रखा था।

  3. गोकलपुरी फ्लाईओवर के पास का वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली यातायात पुलिस के कंधों पर राजधानी के यातायात को सुचारू करने की जिम्मेदारी है। वक्त के साथ ही पुलिस द्वारा उगाही करने का ट्रेंड भी बदल गया है। यमुनापार में धड़ल्ले से लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं। यातायात नियम का उल्लंघन करने पर पुलिस को चालान करने की शक्ति है। लेकिन जुर्माना नहीं वसूल सकते। वाहन चालक को जुर्माना कोर्ट में भरना होता है।

ऐसे में यातायात पुलिस की ऊपर की कमाई बंद हो गई। दो पुलिसकर्मियों ने वाहन चालकों से जबरन वसूली के लिए वेतन पर एक युवक को नौकरी पर रख लिया। यह युवक वाहन चालकों से जबरन वसूली करके दाेनों पुलिसकर्मियों को देता था। वेतन के रूप में उगाही का 20 प्रतिशित हिस्सा खुद रख लेता। 

रिश्वत की रकम वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचता था

पूरे यमुनापार में यह खेल धड़ल्ले से चल रहा है। आरोप है कि रिश्वत की रकम को वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाया जाता है। कहते हैं किसी की आंखों में धूल झोंकना आसान होता है। लेकिन तीसरी आंख से बच पाना मुश्किल होता है। यातायात पुलिसकर्मी मोबाइल से आजकल सड़कों पर आनलाइन चालान करते हैं।

वहीं मोबाइल दो पुलिसकर्मियों की करतूत का काल बन गया। गोकलपुरी फ्लाईओवर के पास दो पुलिसकर्मियों का एक वीडियाे इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हुआ। यह वीडियो गत कई का बताया जा रहा है। वीडियो पर संज्ञान लेते हुए पुलिस मुख्यालय ने रविवार को दो यातायात पुलिसकर्मी एएसआइ रुप सिंह व हेड कांस्टेबल अमित को निलंबित कर दिया है।

दोनों पुलिसकर्मियों ने एक युवक को वेतन पर रखा था

पुलिस सूत्रों का कहना है कि दोनों पुलिसकर्मियों ने एक युवक को वेतन पर नौकरी पर रखा था। इस युवक का काम था, दोनों यातायात पुलिसकर्मी जिस भी वाहन चालक को नियमों का उल्लंघन करने पर रोकेंगे वह युवक उन्हें एक साइड लेकर जाएगा। रिश्वत लेगा। रिश्वत मिलने पर पुलिसकर्मी वाहन चालक को जाने देंगे। रात को रकम का बंटवारा किया जाता था।

दोनों पुलिसकर्मी खुद वाहन चालकों से रिश्वत नहीं लेते थे, इस वजह से की वह पकड़े न जाएं। पूरे दिन की कमाई का 20 प्रतिशित हिस्सा दोनों पुलिसकर्मी उस युवक को देते थे। भले ही दोनों पुलिसकर्मी निलंबित हो गए हैं, लेकिन उनके लिए उगाही करने वाला युवक अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसके पकड़े जाने पर कई बड़े अधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं।

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