दिल्ली में जबरन वसूली के लिए 'प्राइवेट आदमी' रखने वाले दो पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, किए गए निलंबित

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली यातायात पुलिस के कंधों पर राजधानी के यातायात को सुचारू करने की जिम्मेदारी है। वक्त के साथ ही पुलिस द्वारा उगाही करने का ट्रेंड भी बदल गया है। यमुनापार में धड़ल्ले से लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं। यातायात नियम का उल्लंघन करने पर पुलिस को चालान करने की शक्ति है। लेकिन जुर्माना नहीं वसूल सकते। वाहन चालक को जुर्माना कोर्ट में भरना होता है।

ऐसे में यातायात पुलिस की ऊपर की कमाई बंद हो गई। दो पुलिसकर्मियों ने वाहन चालकों से जबरन वसूली के लिए वेतन पर एक युवक को नौकरी पर रख लिया। यह युवक वाहन चालकों से जबरन वसूली करके दाेनों पुलिसकर्मियों को देता था। वेतन के रूप में उगाही का 20 प्रतिशित हिस्सा खुद रख लेता।

रिश्वत की रकम वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचता था पूरे यमुनापार में यह खेल धड़ल्ले से चल रहा है। आरोप है कि रिश्वत की रकम को वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाया जाता है। कहते हैं किसी की आंखों में धूल झोंकना आसान होता है। लेकिन तीसरी आंख से बच पाना मुश्किल होता है। यातायात पुलिसकर्मी मोबाइल से आजकल सड़कों पर आनलाइन चालान करते हैं।

वहीं मोबाइल दो पुलिसकर्मियों की करतूत का काल बन गया। गोकलपुरी फ्लाईओवर के पास दो पुलिसकर्मियों का एक वीडियाे इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हुआ। यह वीडियो गत कई का बताया जा रहा है। वीडियो पर संज्ञान लेते हुए पुलिस मुख्यालय ने रविवार को दो यातायात पुलिसकर्मी एएसआइ रुप सिंह व हेड कांस्टेबल अमित को निलंबित कर दिया है।

दोनों पुलिसकर्मियों ने एक युवक को वेतन पर रखा था पुलिस सूत्रों का कहना है कि दोनों पुलिसकर्मियों ने एक युवक को वेतन पर नौकरी पर रखा था। इस युवक का काम था, दोनों यातायात पुलिसकर्मी जिस भी वाहन चालक को नियमों का उल्लंघन करने पर रोकेंगे वह युवक उन्हें एक साइड लेकर जाएगा। रिश्वत लेगा। रिश्वत मिलने पर पुलिसकर्मी वाहन चालक को जाने देंगे। रात को रकम का बंटवारा किया जाता था।