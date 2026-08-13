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    पत्नी के मायके जाने पर खुदकुशी करने जा रहा था युवक, ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने बचाई जान

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 11:14 PM (IST)

    पत्नी के बच्चों के साथ मायके जाने से अवसाद में आए एक युवक ने जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास आत्महत्या का प्रयास किया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर विकास कुमार ने ...और पढ़ें

    पत्नी के मायके जाने पर खुदकुशी करने जा रहे युवक की ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने बचाई जान। (एआई जेनरेटेड इमेज)

    पत्नी के मायके जाने पर खुदकुशी करने जा रहे युवक की ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने बचाई जान। (एआई जेनरेटेड इमेज)

    HighLights

    1. पत्नी के मायके जाने से युवक ने की आत्महत्या की कोशिश।

    2. जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने बचाई जान।

    3. पुलिस की काउंसलिंग से पत्नी बच्चों संग घर लौटी।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। लोनी क्षेत्र के रामपार्क में रहने वाले एक युवक की पत्नी विवाद के बाद अपने दो बच्चों को लेकर मायके चली गई। इससे पति अवसाद में आ गया और बाइक लेकर खुदकुशी करने के लिए चला गया। जाफराबाद मेट्राे स्टेशन के पास बाइक को बीच सड़क पर खड़ा कर दिया, ताकि कोई उसे टक्कर मार दे। सड़क पर जाम लगने लगा।

    गश्त कर रहे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ट्रैफिक इंस्पेक्टर वहां पर पहुंचे। इंस्पेक्टर ने टीम के साथ युवक को सड़क से हटाने की कोशिश की तो वह आग बबूला हो गया और खुदकुशी करने को कहने लगा। यातायात पुलिस ने युवक को किसी तरह हटाया। पुलिस ने युवक की जान तो बचाई, साथ ही कोशिश करके उसकी पत्नी को भी वापस घर बुलाया।

    दस अगस्त को कांवड़ यात्रा का यमुनापार में बहुत दबाव

    पूर्वी रेंज के डीसीपी के रमेश ने बताया कि दस अगस्त को कांवड़ यात्रा का यमुनापार में बहुत दबाव था। भजनपुरा के ट्रैफिक इंस्पेक्टर विकास कुमार अपनी टीम के साथ जाफराबाद रोड पर गश्त कर रहे थे। मेट्रो स्टेशन के पास जाम लगा हुआ था। एक युवक बाइक लेकर खड़ा हुआ था।

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    पुलिसकर्मियों ने उसे हटाने की कोशिश की तो वह नाराज होने लगा। मरने की बात कहने लगा। पुलिस ने उसे साइड किया तो बहुत रोने लगा। उसने कहा कि सात वर्ष पहले प्रेम विवाह किया था। दस अगस्त को पत्नी से विवाद हुआ था और वह दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई।

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    युवक ने खुदकुशी करने का इरादा बदल दिया

    पुलिस ने करीब डेढ़ घंटे तक सड़क पर खड़े होकर युवक की काउंसलिंग की और फोन पर उसके परिवार से बात की। युवक ने खुदकुशी करने का इरादा बदल दिया। इंस्पेक्टर ने फोन पर उसकी पत्नी से भी बात की और उसे समझाया। युवक ने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा पुलिस की कोशिश की वजह से ही बुधवार को उसकी पत्नी व बच्चे घर पर आ गए हैं।

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