स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था बदली, सुबह 4 से 10 बजे तक कई रास्ते बंद; देखें सभी वैकल्पिक मार्ग
स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण 15 अगस्त को दिल्ली में लालकिले के आसपास सुबह 4 से 10 बजे तक यातायात प्रतिबंधित रहेगा। दिल्ली पुलिस ने कई सड़कों को बंद ...और पढ़ें
HighLights
स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले के पास यातायात प्रतिबंधित रहेगा।
15 अगस्त सुबह 4 से 10 बजे तक कई सड़कें बंद रहेंगी।
वैकल्पिक मार्ग और बस डायवर्जन की जानकारी जारी की गई।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को लालकिले पर होने वाले मुख्य समारोह को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। प्रधानमंत्री लालकिले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर 15 अगस्त को सुबह 4 बजे से 10 बजे तक लालकिले के आसपास सामान्य वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
बंद रहने वाली प्रमुख सड़कें
- नेताजी सुभाष मार्ग (दिल्ली गेट से चट्टा रेल चौक तक)
- लोथियन रोड (जीपीओ दिल्ली से चट्टा रेल चौक तक)
- एसपी मुखर्जी मार्ग (एचसी सेन मार्ग से यमुना बाजार चौक तक)
- चांदनी चौक रोड (फाउंटेन चौक से लाल किला तक)
- निशात राज मार्ग (रिंग रोड से नेताजी सुभाष मार्ग तक)
- एस्प्लेनेड रोड और इसकी लिंक रोड (नेताजी सुभाष मार्ग तक)
- रिंग रोड (रायघाट से आईएसबीटी तक)
वैकल्पिक मार्ग (उत्तर-दक्षिण एक्सेस)
- ऑरोबिंदो मार्ग – सफदरजंग रोड – कमल अतातुर्क मार्ग – कौटिल्य मार्ग – आईएसबीटी – मदर टेरेसा क्रिसेंट – पार्क स्ट्रीट – मंदिर मार्ग – पंचकुइयां रोड – रानी झांसी रोड
इसके अलावा अन्य वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध रहेंगे, जिनमें रिंग रोड, बाहरी रिंग रोड और बाईपास शामिल हैं।
बसों और अन्य वाहनों पर प्रतिबंध
दक्षिण दिल्ली, ट्रांस यमुना, बाराफखाना आदि क्षेत्रों से आने वाली बसों के लिए विशेष डायवर्जन जारी किए गए हैं।
- इंटरस्टेट बसें: कुछ मार्गों पर प्रतिबंध, डायवर्जन की व्यवस्था।
- सिटी बसें: रिंग रोड पर मध्यरात्रि 12 बजे (14 अगस्त) से 15 अगस्त सुबह 11 बजे तक कई जगहों पर नहीं चलेंगी। वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें।
- कॉमर्शियल और गुड्स वाहन: निजामुद्दीन खट्टा और वजीराबाद ब्रिज पर 14 अगस्त मध्यरात्रि से 15 अगस्त सुबह 11 बजे तक प्रतिबंध।
वाणिज्यिक वाहनों और इंटरस्टेट बसों की आवाजाही पर प्रतिबंध
- मालवाहक वाहनों को 14 अगस्त 2026 की रात 12 बजे से 15 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे तक निजामुद्दीन खट्टा और वजीराबाद ब्रिज के बीच आने-जाने की अनुमति नहीं होगी।
- इंटरस्टेट बसों को 14 अगस्त की रात 12 बजे से 15 अगस्त की सुबह 11 बजे तक महाराणा प्रताप ISBT और सराय काले खां ISBT के बीच आने-जाने की अनुमति नहीं होगी।
प्रतिबंधित सड़कों को छोड़कर सिटी बसों की आवाजाही पर रोक
DTC समेत लोकल सिटी बसें 14 अगस्त की रात 12 बजे से 15 अगस्त की सुबह 11 बजे तक ISBT कश्मीरी गेट और रिंग रोड के बीच रिंग रोड पर नहीं चलेंगी। बसों को वैकल्पिक मार्ग से भेजा जाएगा।
इंटरसिटी एवं DTC बसों के लिए बंद रहने वाले मार्ग
- लोथियन रोड-छत्ता रेल चौक से कश्मीरी गेट (Boulevard Road) तक।
- नेताजी सुभाष मार्ग-छत्ता रेल चौक से दिल्ली गेट तक।
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग।
- निजामुद्दीन खट्टा (NH-24) और ISBT कश्मीरी गेट के नॉर्दर्न लूप के बीच रिंग रोड।
- अशोक रोड, विंडसर प्लेस से सी-हेक्सागन तक।
- केजी मार्ग, फिरोजशाह रोड से सी-हेक्सागन तक।
- विकास मार्ग, आईटीओ लूप से आगे दिल्ली सचिवालय की ओर।
- मथुरा रोड, आश्रम चौक से डब्ल्यू-प्वाइंट तक।
निम्न मार्गों पर भी बसों की आवाजाही बंद रहेगी
- शेरशाह रोड
- डॉ. जाकिर हुसैन रोड
- पंडारा रोड
- शाहजहां रोड
- अकबर रोड
- राजपथ
- अशोक रोड
- केजी मार्ग
- कॉपरनिकस मार्ग
- तिलक मार्ग
- पुराना किला रोड
- सिकंदरा रोड
- भगवान दास रोड
- बीएसजेड मार्ग
लालकिला, जामा मस्जिद और दिल्ली रेलवे स्टेशन रूट
इन स्थानों पर सामान्य रूप से समाप्त होने वाली बसों को निम्न स्थानों पर रोका/डायवर्ट किया जाएगा:
खबरें और भी
दक्षिण दिल्ली और पश्चिम दिल्ली से आने वाली बसें:
जेएलएन मार्ग पर रामलीला मैदान के सामने रोकी/डायवर्ट की जाएंगी।
उत्तर, उत्तर-पश्चिम और बाराखंभा की ओर से आने वाली बसें:
मोरी गेट और टीस हजारी पर रोकी/डायवर्ट की जाएंगी।
उत्तर दिल्ली की ओर से रिंग रोड के रास्ते आने वाली बसें:
बुलेवार्ड रोड के पास महाराजा अग्रसेन पार्क पर रोकी/डायवर्ट की जाएंगी।
बस सेवा कब सामान्य होगी?
सामान्य बस सेवाएं 15 अगस्त को सुबह 11 बजे के बाद बहाल कर दी जाएंगी। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने सलाह दी है कि लोग कहीं भी बाहर जाने से पहले थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें ताकि उन्हें डायवर्जन के कारण कोई दुविधा का सामना न करना पड़े।