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दिल्ली ट्रैफिक अलर्ट: वजीराबाद और खजूरी खास रूट पर 9 सितंबर तक धीमी रहेगी रफ्तार; एडवाइजरी जारी

By Digital Desk Edited By: Sonu Suman
Updated: Thu, 20 Aug 2026 04:40 PM (IST)

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पीटीएस वजीराबाद के आसपास 9 सितंबर तक ट्रैफिक जाम की आशंका पर एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षाओं के कारण काजोरी चौक से वजीराबाद सर्विस रोड पर भीड़ रहेगी, वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

वजीराबाद खजूरी खास रूट पर 9 सितंबर तक धीमी रहेगी रफ्तार।

वजीराबाद खजूरी खास रूट पर 9 सितंबर तक धीमी रहेगी रफ्तार।

HighLights

  1. पीटीएस वजीराबाद के पास 9 सितंबर तक ट्रैफिक जाम।

  2. दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षाओं के कारण भीड़ की आशंका।

  3. यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पीटीएस वजीराबाद के आसपास 9 सितंबर तक ट्रैफिक जाम रहने को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल पदों की भर्ती परीक्षाएं 19 अगस्त 2026 से 9 सितंबर 2026 तक चल रही हैं। इस दौरान पीटीएस वजीराबाद के आसपास बड़ी संख्या में अभ्यर्थी और उनके वाहन पहुंचने की उम्मीद है।

इसमें कहा गया कि इस कारण से काजोरी चौक से पीटीएस वजीराबाद की ओर सर्विस रोड पर भारी ट्रैफिक जाम की आशंका है। विशेष रूप से परीक्षा रिपोर्टिंग और डिस्पर्सल के समय यानी सुबह 3 से 7 बजे तथा 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक सड़क पर भीड़ और धीमी आवाजाही रहने की संभावना है।

वैकल्पिक मार्गों के इस्तेमाल की अपील

एडवाइजरी में आम नागरिकों और यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी यात्रा पहले से प्लान करें ताकि अनावश्यक देरी और परेशानी से बचा जा सके। वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें, जिनमें दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे और सोनिया विहार पुस्ता रोड शामिल हैं। क्षेत्र में तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।

एडवाइजरी में मोटर चालकों से धैर्य रखने, यातायात नियमों का पालन करने और पुलिस के साथ सहयोग करने की अपील की गई है। वास्तविक समय की जानकारी और सहायता के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करने को कहा गया है।

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