CP में लंच के बाद राजघाट जाएंगे विपक्षी सांसद, इन रास्तों पर लग सकता है भीषण जाम; चेक करें ट्रैफिक एडवाइजरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने विपक्ष के तीसरे दिन के प्रदर्शन को देखते हुए कई मार्गों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। आज इंडी गठबंधन के प्रदर्शन का तीसरा दिन है और उन्होंने एलान किया है कि वह लंच के बाद राजघाट जाएंगे।

ऐसे में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 8 अक्टूबर के लिए लोगों को राजघाट-किसान घाट रोड और आसपास के इलाकों में आने से पहले एडवाइजरी देखने की सलाह दी है। दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक ये रास्ते करें अवॉयड किसान घाट रोड पर प्रस्तावित धरने के चलते दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक इस रूट और आसपास की सड़कों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में अगर बहुत जरूरी न हो तो इन रास्तों पर आने से बचें।