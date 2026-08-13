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    दिल्ली में 2 बड़े पुल बंद, अब पुरानी दिल्ली जाना होगा मुश्किल; ट्रैफिक पुलिस ने लागू किया नया ट्रैफिक प्लान

    By Digital Desk Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 04:58 PM (IST)

    दिल्ली में पुल बंगश और पुल डफरिन रेलवे ओवरब्रिज 2026 से 2027 तक पुनर्निर्माण के लिए बंद रहेंगे क्योंकि उन्हें असुरक्षित घोषित किया गया है। ...और पढ़ें

    दिल्ली में दो पुल सिंतबर 2027 तक के लिए बंद। फोटो: एआई जनरेटेड

    दिल्ली में दो पुल सिंतबर 2027 तक के लिए बंद। फोटो: एआई जनरेटेड

    HighLights

    1. पुल बंगश आरओबी 13 अगस्त 2026 से 31 दिसंबर 2027 तक बंद रहेगा

    2. पुल डफरिन आरओबी 10 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2027 तक बंद रहेगा

    3. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों और बस रूटों की सलाह दी

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में आने-जाने वाले वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर है। उत्तरी रेलवे द्वारा पुल बंगश और पुल डफरिन रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के पुनर्निर्माण के चलते दोनों पुल लंबे समय तक बंद रहेंगे।

    दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। दोनों आरओबी को यातायात के लिए असुरक्षित घोषित किए जाने के बाद इन्हें तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा है।

    बृहस्पतिवार से पुल बंगश आरओबी बंद

    पुल बंगश आरओबी 13 अगस्त 2026 से 31 दिसंबर 2027 तक पूरी तरह बंद रहेगा। शुरुआती चरण में आजाद मार्केट से लाला हरदेव सहाय मार्ग (बुलेवार्ड रोड) की ओर जाने वाला कैरिजवे बंद किया गया है। इसके बाद पुल पर पूरी तरह यातायात बंद रहेगा।

    वीर बांदा बैरागी मार्ग और आजाद मार्केट की ओर से आने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग के तौर पर वीर बांदा बैरागी मार्ग-आजाद मार्केट चौक-डीसीएम चौक-रानी झांसी फ्लाईओवर-तीस हजारी-आइएसबीटी कश्मीरी गेट/पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है।

    10 सितंबर से पुल डफरिन भी बंद होगा 

    पुल डफरिन आरओबी 10 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2027 तक पूरी तरह बंद रहेगा। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से आने वाले वाहनों के लिए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन-आवंंतिका बाई चौक-पुल मिठाई-जोरावर सिंह मार्ग-बाराखंभा चौक या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन-आवंंतिका बाई चौक-आजाद मार्केट रोड-आजाद मार्केट चौक का वैकल्पिक मार्ग सुझाया गया है।

    मोरी गेट चौक से एसपीएम मार्ग की ओर जाने वाले वाहन गोखले रोड, निकोलसन रोड या जोरावर सिंह मार्ग-लोथियन रोड-छत्ता रेल चौक-एसपीएम मार्ग का इस्तेमाल कर सकेंगे।

    डीटीसी और क्लस्टर बसों के रूट भी बदलेंगे

    पुल बंगश बंद होने के साथ 13 अगस्त से डीटीसी और क्लस्टर बसों के रूट में भी बदलाव किया गया है। बसों को वैकल्पिक मार्गों से संचालित किया जाएगा। यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले संशोधित रूट और गंतव्य की जानकारी देखने की सलाह दी गई है।

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    छोटे वाहनों के लिए भी दूसरा रास्ता

    आजाद मार्केट रोड से एसपीएम मार्ग की ओर जाने वाले छोटे वाहनों के लिए आजाद मार्केट रोड-आवंंतिका बाई चौक-एसपीएम मार्ग का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है। इसका उद्देश्य तीस हजारी क्षेत्र पर अतिरिक्त यातायात का दबाव कम करना है।

    ट्रैफिक पुलिस ने दी ये सलाह

    दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से बंद आरओबी की ओर जाने से बचने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। वाहन चालक यात्रा के लिए अतिरिक्त समय रखें और रास्ते में लगाए गए अस्थायी ट्रैफिक संकेतों, बैरिकेड और ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें।

    वाणिज्यिक और भारी वाहनों को विशेष रूप से निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

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