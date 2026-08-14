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    500 दावेदार, सिर्फ 9 सीटें और सिफारिशों का दबाव; दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन में क्यों फंसा पेंच?

    By Nimish Hemant Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 03:46 AM (IST)

    दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन में एक साल की देरी से कारोबारियों में नाराजगी बढ़ रही है, जिससे उनकी बुनियादी समस्याओं का समाधान अटका हुआ है। बोर् ...और पढ़ें

    दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन में एक साल की देरी से कारोबारियों में नाराजगी बढ़ रही है। इमेज एआई

    दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन में एक साल की देरी से कारोबारियों में नाराजगी बढ़ रही है। इमेज एआई

    HighLights

    1. बोर्ड गठन की घोषणा के एक साल बाद भी प्रक्रिया अधूरी।

    2. नौ व्यापारी सदस्यों के चयन में 500 से अधिक दावेदारों से पेंच।

    3. सीलिंग, इंस्पेक्टर राज जैसी बुनियादी समस्याओं का समाधान अटका।

    नेमिष हेमंत, नई दिल्ली। दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा के एक वर्ष बाद भी प्रक्रिया अधर में लटके रहने से व्यापारी संगठनों तथा कारोबारियों की बेसब्री और नाराजगी बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि बोर्ड गठित न होने से उनकी बुनियादी समस्याओं और मांगों का समाधान अटका हुआ है।

    पिछले वर्ष 25 जून को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा व्यापारी हित में बड़ा कदम उठाने का दावा किया था। लगे हाथ उसके लिए 10 करोड़ रुपये फंड आवंटित भी किए थे। तब बताया गया था कि 15 सदस्यीय इस बोर्ड की अध्यक्षता उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा करेंगें। जबकि, नौ व्यापारी प्रतिनिधि तथा बाकि सदस्य एमसीडी, श्रम, कर और उद्योग विभागों के अधिकारी होंगे। रेखा गुप्ता सरकार की यह उदासीनता तब है जब दिल्ली के थोक बाजारों को लुभाने में हरियाणा सरकार ने कोशिशें तेज की हुई है।

    नौ सीटों के लिए 500 दावेदारों से फंसा है पेंच

    असल में, बोर्ड का गठन लटकने के पीछे की मुख्य वजह नौ व्यापारी सदस्यों के चयन को लेकर फंसा पेंच है। जिसके लिए राजधानी भर से 500 से अधिक प्रमुख व्यापारिक प्रतिनिधियों ने दावेदारी की है। जिसमें से कई के लिए विधायक, सांसद, मंत्री से लेकर केंद्रीय संगठन से सिफारिशें तक है।

    सरकार व भाजपा सूत्रों के अनुसार उससे चयन प्रक्रिया बेहद पेचीदा हो गई है। ऐसे में पार्टी के अंदर से यह मांग उठ रही है कि बोर्ड में व्यापारी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 25 तक की जाए। प्रदेश संगठन के एक व्यापारी नेता के अनुसार, सीमित संख्या कि वजह से हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मिलना मुश्किल है। उससे व्यापारियों में नाराजगी बढ़ेगी। वह भी तब जबकि दिल्ली की सत्ता में भाजपा को लाने में व्यापारियों का बड़ा योगदान माना जाता है। ऐसे में व्यापारियों को लुभाने का यह दांव उल्टा पड़ सकता है।

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    बैठकों और पत्रों के जरिए सरकार पर दबाव

    बोर्ड गठन की मांग को लेकर विभिन्न बाजारों से लगातार आवाज उठ रही है। राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलनों तक में मुद्दा उठा। जबकि, प्रमुख कारोबारी संगठनों ने मुलाकातों तथा पत्रों से इस मुद्दे को सरकार के समक्ष उठाया है।

    व्यापारियों का कहना है कि बोर्ड जल्द अस्तित्व में आता है तो दुकानों की सीलिंग, इंस्पेक्टर राज, बुनियादी ढांचागत समस्याओं और स्थानीय करों से जुड़ी दिक्कतों का प्रभावी हल निकाला जा सकेगा। ऐसे में सरकार को चुनावी संकल्पों और कागजी घोषणाओं से आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर आगे बढ़ना चाहिए।

    चैंबर आफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआइ) के चेयरमैन बृजेश गोयल कहते हैं कि दिल्ली में प्रमुख बाजारों, औद्योगिक क्षेत्रों, होटल, रेस्त्रां, बैंक्वेट, ट्रांसपोर्ट समेत अन्य क्षेत्रों के हिसाब से व्यापारी कल्याण बोर्ड में कम से कम 21 लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

    बोर्ड गठित हुआ तो बनेगी बात

    बजटीय घोषणा अनुसार, गोदाम नीति बनाने, पुरानी दिल्ली के थोक बाजारों के पुनर्विकास के साथ ही बवाना, भोरगढ, झिलमिल, बादली जैसे औद्योगिक क्षेत्रों के लीज होल्ड से फ्री होल्ड का मामला सुलझेगा। दिल्ली में 50 से ज्यादा स्थानों पर सर्कल रेट की विसंगतियां दूर हाेगी। ऐसे सभी समस्याओं का हल निकलेगा।