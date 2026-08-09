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    दिल्ली को बाल भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने की तैयारी, सरकार शुरू करेगी 'चाइल्ड बेगर फ्री' अभियान

    By V K Shukla Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 09 Aug 2026 09:45 PM (IST)

    दिल्ली सरकार राजधानी को बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए जल्द ही 'चाइल्ड बेगर-फ्री दिल्ली' अभियान शुरू करेगी। यह अभियान बच्चों की परिस्थितियों को ...और पढ़ें

    दिल्ली में बाल भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान की तैयारी। (AI Generated Image)

    दिल्ली में बाल भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान की तैयारी। (AI Generated Image)

    HighLights

    1. दिल्ली सरकार 'चाइल्ड बेगर-फ्री दिल्ली' अभियान शुरू करेगी।

    2. बच्चों की परिस्थितियों को समझकर परिवारों की काउंसलिंग की जाएगी।

    3. छोटे बच्चों को शिक्षा, बड़ों को कौशल प्रशिक्षण मिलेगा।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार राजधानी को बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए जल्द ही विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि ‘चाइल्ड बेगर-फ्री दिल्ली’ अभियान राजधानी के सभी 13 जिलों में चलाया जाएगा। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों, प्रमुख चौराहों, धार्मिक स्थलों, बाजारों, बस अड्डों और मेट्रो स्टेशनों पर भीख मांगते पाए जाने वाले बच्चों की पहचान कर उन्हें सुरक्षित भविष्य उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी।

    मुख्यमंत्री ने शनिवार को इंटरनेट मीडिया पर जारी एक वीडियो में कहा कि अभियान के दौरान बच्चों को जबरन हटाने के बजाय उनकी परिस्थितियों को समझने पर जोर दिया जाएगा। सरकार दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर बच्चों के परिवारों की काउंसलिंग करेगी। परिवारों की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को समझकर बच्चों को भीख मांगने से दूर रखने के लिए बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे।

    स्वतंत्रता दिवस के आसपास शुरू किए जाने की संभावना

    डीसीपीसीआर के अध्यक्ष ओपी व्यास ने बताया कि अभियान को लेकर जनता से सुझाव और प्रतिक्रिया लेने के बाद इसे स्वतंत्रता दिवस के आसपास शुरू किए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि बाल भिक्षावृत्ति के पीछे दो प्रमुख पहलू हैं। एक ओर बच्चों के माता-पिता की काउंसलिंग कर उन्हें बच्चों को भीख मांगने से रोकने के लिए तैयार किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर बच्चों से जबरन भीख मंगवाने वाले संगठित गिरोहों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    गैर सरकारी संगठनों की भी सक्रिय भागीदारी

    अभियान में बाल कल्याण समितियों और गैर सरकारी संगठनों की भी सक्रिय भागीदारी होगी। व्यास के अनुसार, भीख मांगने से मुक्त कराए गए छोटे बच्चों को औपचारिक शिक्षा से जोड़ा जाएगा, जबकि बड़े बच्चों को कौशल प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। सामाजिक संगठनों के अनुमान के मुताबिक दिल्ली में करीब 70 हजार स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, जिनमें हजारों बच्चे सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने के लिए मजबूर हैं।

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