दिल्ली सरकार होगी पेपरलेस, टैबलेट पर मिलेंगे सभी दस्तावेज; ई-कैबिनेट प्रणाली लागू करने की तैयारी
दिल्ली सरकार राजधानी में आधुनिक ई-कैबिनेट प्रणाली लागू करने की तैयारी कर रही है, जिसका उद्देश्य कैबिनेट प्रक्रिया को पेपरलेस, सुरक्षित और पारदर्शी बना ...और पढ़ें
HighLights
ई-कैबिनेट से कैबिनेट प्रक्रिया होगी पेपरलेस और तेज।
मंत्री टैबलेट पर देखेंगे दस्तावेज, कम होगी कागजी निर्भरता।
कैबिनेट फैसलों के अमल की ऑनलाइन निगरानी संभव होगी।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार राजधानी में आधुनिक ई-कैबिनेट प्रणाली लागू करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआइसी) के विशेषज्ञों के साथ बैठक कर प्रस्तावित व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की। इसका उद्देश्य कैबिनेट की पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस, सुरक्षित, तेज और पारदर्शी बनाना है।
ई-कैबिनेट प्रणाली लागू होने के बाद कैबिनेट नोट, एजेंडा, एनेक्सर, निर्णय और बैठक की कार्यवाही यानी मिनट्स डिजिटल माध्यम से तैयार, साझा और सुरक्षित रखे जा सकेंगे। कैबिनेट बैठक के दौरान मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी टैबलेट के जरिए आवश्यक दस्तावेज देख सकेंगे। इससे कागज आधारित फाइलों पर निर्भरता कम होगी और दस्तावेजों के प्रबंधन में लगने वाला समय भी बचेगा।
डेटा एन्क्रिप्शन को भी प्रणाली का अहम हिस्सा बनाया
प्रस्तावित व्यवस्था में मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और विभागीय सचिव समेत अधिकृत अधिकारियों को उनकी भूमिका के अनुसार डिजिटल एक्सेस दिया जा सकेगा। इससे संवेदनशील और गोपनीय दस्तावेजों तक अनधिकृत पहुंच रोकने में मदद मिलेगी। साइबर सुरक्षा और डेटा एन्क्रिप्शन को भी प्रणाली का अहम हिस्सा बनाया जाएगा।
बैठक में एनआइसी विशेषज्ञों ने विभिन्न राज्यों में लागू ई-कैबिनेट प्रणालियों के अनुभवों और कार्यप्रणाली की जानकारी दी। दिल्ली सरकार इन व्यवस्थाओं का अध्ययन कर राजधानी के लिए सुरक्षित और प्रभावी डिजिटल माडल तैयार करने की दिशा में काम करेगी।
कैबिनेट फैसलों के अमल की भी होगी ऑनलाइन निगरानी- रेखा गुप्ता
तकनीक के माध्यम से शासन को अधिक तेज, पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाना सरकार की प्राथमिकता है। ई-कैबिनेट से केवल बैठक की प्रक्रिया ही डिजिटल नहीं होगी, बल्कि कैबिनेट के फैसलों के बाद संबंधित विभागों की ओर से की जा रही कार्रवाई की भी लगातार निगरानी की जा सकेगी। इससे निर्णयों के समयबद्ध क्रियान्वयन और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। - रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री, दिल्ली
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