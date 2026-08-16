दिल्ली सरकार होगी पेपरलेस, टैबलेट पर मिलेंगे सभी दस्तावेज; ई-कैबिनेट प्रणाली लागू करने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार राजधानी में आधुनिक ई-कैबिनेट प्रणाली लागू करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआइसी) के विशेषज्ञों के साथ बैठक कर प्रस्तावित व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की। इसका उद्देश्य कैबिनेट की पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस, सुरक्षित, तेज और पारदर्शी बनाना है।



ई-कैबिनेट प्रणाली लागू होने के बाद कैबिनेट नोट, एजेंडा, एनेक्सर, निर्णय और बैठक की कार्यवाही यानी मिनट्स डिजिटल माध्यम से तैयार, साझा और सुरक्षित रखे जा सकेंगे। कैबिनेट बैठक के दौरान मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी टैबलेट के जरिए आवश्यक दस्तावेज देख सकेंगे। इससे कागज आधारित फाइलों पर निर्भरता कम होगी और दस्तावेजों के प्रबंधन में लगने वाला समय भी बचेगा।

डेटा एन्क्रिप्शन को भी प्रणाली का अहम हिस्सा बनाया प्रस्तावित व्यवस्था में मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और विभागीय सचिव समेत अधिकृत अधिकारियों को उनकी भूमिका के अनुसार डिजिटल एक्सेस दिया जा सकेगा। इससे संवेदनशील और गोपनीय दस्तावेजों तक अनधिकृत पहुंच रोकने में मदद मिलेगी। साइबर सुरक्षा और डेटा एन्क्रिप्शन को भी प्रणाली का अहम हिस्सा बनाया जाएगा।