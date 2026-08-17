मालवीय नगर हत्याकांड: 23 मौत के बाद जागे विभाग, दिल्ली में बनेंगे 10 नए फायर स्टेशन

वीके शुक्ला, नई दिल्ली। हौजरानी के एक होटल में आग लगने की घटना में 23 लोगों की मौत के बाद दिल्ली में अग्निशमन व्यवस्था को मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है। आग लगने की घटनाओं के दौरान लोगों तक दमकल की गाड़ियां और राहत सेवाएं जल्द पहुंच सकें, इसके लिए प्रस्तावित नए 10 फायर स्टेशनों के निर्माण की प्रक्रिया को गति देने की तैयारी है।

दिल्ली अग्निशमन और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के स्तर पर इस दिशा में जल्द सर्वे शुरू हाेने जा रहा है। इन्हें मिलाकर दिल्ली में कुल फायर स्टेशनों की संख्या 81 हो जाएगी। निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होगी प्रस्तावित सर्वे के दौरान संबंधित स्थानों पर उपलब्ध जमीन, पहुंच मार्ग, क्षेत्र की जरूरत और स्टेशन के निर्माण से जुड़ी अन्य तकनीकी आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा। इसके बाद निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होगी। जिन स्थानों पर फायर स्टेशन प्रस्तावित हैं, उनमें आठ पहले चरण में बनने हैं।

इसमें सेक्टर-41 रोहिणी, गीता कालोनी वर्कशाप, द्वारका सेक्टर-3, द्वारका सेक्टर-20, आनंद पर्वत, यमुना विहार, आइएफसी नरेला और बुधनपुर माजरा प्रशिक्षण केंद्र शामिल हैं। जगह कम होने से यमुना विहार में हर समय अग्निशमन सेवा की दो गाड़ियां खड़ी होने की व्यवस्था होेगी, अन्य में अग्निशमन सेवा की छह गाड़ियां तक खड़ी हो सकेंगी।

गीता कॉलाेनी में पहले से भी फायर स्टेशन चल रहा है, मगर यहां अब अतिरिक्त फायर स्टेशन बन जाएगा। गीता कालोनी में पहले वर्कशाप बनाई जानी थी मगर भविष्य की जरूरत को देखते हुए योजना बदली गई है। जबकि चंद्रावल वाटर वर्क्स और आइएफसी गाजीपुर दूसरे चरण में बनने हैं।

दमकल विभाग की पहुंच और प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ने की उम्मीद इन नए स्टेशनों के बनने से संबंधित इलाकों में दमकल विभाग की पहुंच और प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ने की उम्मीद है। खासकर घनी आबादी वाले क्षेत्रों और ऐसे इलाकों में जहां आग लगने की स्थिति में दमकल वाहनों को पहुंचने में अधिक समय लगता है, वहां अतिरिक्त फायर स्टेशनों से राहत कार्य को गति मिल सकती है।