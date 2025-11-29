दिल्ली में आतंकी हमले के चार आरोपितों की एनआईए कस्टडी 10 दिन और बढ़ी, फंडिंग और नेटवर्क कड़ी की जांच तेज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने लाल किले के पास हुए कार बम धमाका मामले में गिरफ्तार चार आरोपितों की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कस्टडी को 10 दिन और बढ़ा दिया। शनिवार को सुनवाई के दौरान एजेंसी ने मामले की गहराई से जांच के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी।

सभी चार आरोपित मुजम्मिल गनई, डाॅ. अदील अहमद राठर और शाहीना सईद के साथ-साथ मौलवी इरफान अहमद वागे को प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना के समक्ष पेश किया गया था। एनआईए ने अपनी दलील में कहा कि प्रारंभिक पूछताछ में कई महत्वपूर्ण तकनीकी और वित्तीय सुराग मिले हैं, जिनकी गहन जांच लंबित है।