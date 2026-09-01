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दिल्ली में 16 वर्षीय किशोरी ने संदिग्ध परिस्थितियों में लगाई फांसी, फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

By Digital Desk Edited By: Neeraj Tiwari
Updated: Tue, 01 Sep 2026 10:05 AM (IST)

पूर्वी दिल्ली के वेस्ट कांति नगर में एक 16 वर्षीय किशोरी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ...और पढ़ें

घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

HighLights

  1. 16 वर्षीय किशोरी ने वेस्ट कांति नगर में की आत्महत्या।

  2. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच जारी।

  3. फोरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर थाना क्षेत्र के वेस्ट कांति नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 16 वर्षीय किशोरी ने अपने घर में कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

सोमवार को हुई घटना

पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना सोमवार को हुई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की।

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

घटनास्थल पर पहुंचे फोरेंसिक विशेषज्ञों और पुलिस टीम ने साक्ष्य एकत्र किए हैं। किशोरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए पास के अस्पताल में सुरक्षित रखवा दिया गया है, ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके।

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस मामले के हर संभावित पहलू से जांच कर रही है। परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि आत्महत्या के कारणों का खुलासा हो सके। फिलहाल मौके से कोई सुसाइड नोट मिला है या नहीं, इस संबंध में पुलिस आगे का विवरण जुटा रही है।

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(एएनआई के इनपुट के साथ)