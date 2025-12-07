दिल्ली की परिवहन जरूरतों पर सरकार का बड़ा कदम, यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के लिए टास्क फोर्स गठित

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शहर की बढ़ती आबादी की मोबिलिटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और एक डेडिकेटेड फंड बनाने के लिए 21 सदस्यों वाली एक टास्क फोर्स बनाई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली यह टास्क फोर्स दिल्ली

अर्बन मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (डीयूएमटीए) के स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल इंतज़ाम आदि पर काम करेगी। इसे लेकर जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) में बढ़ती आबादी, प्रदूषण, सड़कों पर दबाव और सुव्यवस्थित आर्गनाइज़्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बढ़ती मांग के कारण दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बनाना ज़रूरी हो गया है।

बनेगा काम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी प्लान अधिसूचना के अनुसार प्रस्तावित डीयूएमटीए एक काम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी प्लान तैयार करेगा, दिल्ली-एनसीआर में विभिन्न शहरी परिवहन एजेंसियों के बीच प्रभावी तालमेल स्थापित करेगा और एक दिल्ली अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड (डीयूटीएफ) का मैनेजमेंट करेगा। यह टास्क फोर्स राज्य और केंद्रीय एजेंसियों, निजी और सार्वजनिक संस्थानों और स्थानीय संघों सहित स्टेकहोल्डर्स के साथ सलाह-मशविरा करेगा।

नई परिवहन अथॉरिटी के विज़न, मिशन और लक्ष्यों की पहचान करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड मीटिंग भी आयोजित करेगा। डीयूएमटीए और डीयूटीएफ के गठन पर अपनी रिपोर्ट तीन सप्ताह के भीतर दिल्ली के उपराज्यपाल को सौंप देगा।