दिल्ली में एक दिन में मिले स्वाइन फ्लू के 199 मामले, चार मरीजों की मौत के बाद सरकारी दावों पर उठे सवाल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में स्वाइन फ्लू (एच1एन1) संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। 29 अगस्त को एक ही दिन में 199 नए मामले सामने आए, जो इस सीजन में एक दिन में सामने आए स्वाइन फ्लू संक्रमण के दूसरा सबसे बड़ा मामला हैं। इससे दिल्ली में स्वाइन फ्लू संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,006 हो गई है।

संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच चार संक्रमित मरीजों की मौत की सूचनाओं को लेकर सरकार के दावों पर सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि ये चारों दिल्ली के विभिन्न निजी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू संक्रमण का उपचार करा रहे थे और उपचार के दौरान ही इनकी मौत हुई।

इसके विपरीत दिल्ली सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने इनमें से किसी भी मामले की अब तक स्वाइन फ्लू से हुई मौत के रूप में आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है। दिल्ली सरकार लगातार स्थिति नियंत्रण में होने, अस्पतालों में आइसोलेशन बेड, दवाओं, जांच की पर्याप्त व्यवस्था होने तथा अब तक कोई मौत न होने का दावा कर रही है।

32 वर्षीय अरुण मलिक की रविवार को मौत उसके दावों के बीच स्वाइन फ्लू से सामने आई चार मौत की सूचनाएं इन दावों की हकीकत तो बयां कर रही हैं, पर फिलहाल इन्हें अस्पतालों और परिवारों से मिली जानकारी के रूप में ही देखा जा रहा है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पीएसआरआई अस्पताल में स्वाइन फ्लू (एच1एन1) संक्रमण का उपचार करा रहे 32 वर्षीय अरुण मलिक की रविवार को उपचार के दौरान मौत हो गई।

इसी तरह द्वारका के एक निजी अस्पताल में 70 वर्षीय बुजुर्ग की भी मौत की सूचना है। उनके भी एच1एन1 संक्रमित होने की जानकारी सामने आई है। इन दोनों मामलों की एच1एन1 से हुई मौत के रूप में सरकारी पुष्टि अभी नहीं हुई है। इसलिए इन्हें लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

शालीमार बाग में किशोरी और बहन की मौत का दावा इससे पहले अगस्त के आरंभ में शालीमार बाग के एक निजी अस्पताल में एच1एन1 संक्रमण से एक किशोरी की मौत की सूचना सामने आई थी। परिवार के लोगों का यह भी कहना था कि उसकी बड़ी बहन की भी इसी तरह मौत हुई थी।