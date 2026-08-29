दिल्ली में तेजी से फैल रहा स्वाइन फ्लू, H1N1 के आंकड़े 2,729 पर पहुंचे; एक दिन में 125 नए केस
दिल्ली में स्वाइन फ्लू (H1N1) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, 27 अगस्त तक कुल 2,729 मामले दर्ज किए गए, जिसमें एक दिन में 125 नए केस शामिल हैं।
HighLights
दिल्ली में H1N1 के 2,729 मामले, 125 नए केस।
स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति नियंत्रण में बताई, उपचार उपलब्ध।
मास्क, स्वच्छता और डॉक्टर से परामर्श की अपील।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में स्वाइन फ्लू (एच1एन1) का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के नए आंकड़ों के अनुसार, 27 अगस्त तक राजधानी में एच1एन1 के कुल 2,729 मामले सामने आ चुके हैं। अकेले 27 अगस्त को 125 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही इन्फ्लूएंजा ए और बी के कुल मामले बढ़कर 3,736 हो गए हैं। इनमें करीब तीन-चौथाई मामले एच1एन1 के हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष संक्रमण के मामले काफी अधिक हैं।
तत्काल उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश
स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। स्वास्थ्य मंत्री डा. पंकज सिंह के अनुसार, सरकारी अस्पतालों में मरीजों के उपचार के लिए पर्याप्त आइसोलेशन बेड, दवाएंउ और जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अस्पतालों को संदिग्ध और संक्रमित मरीजों की निगरानी के साथ गंभीर मरीजों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
अधिकांश मरीजों में हल्के लक्षण
अस्पतालों में पहुंचने वाले अधिकांश मरीजों में हल्के लक्षण देखे जा रहे हैं। बुखार, खांसी, गले में खराश और शरीर में दर्द जैसे लक्षण वाले मरीज उपचार के बाद जल्द स्वस्थ हो रहे हैं। गंभीर मरीजों की संख्या फिलहाल सीमित है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में दवाओं और अन्य आवश्यक चिकित्सा सामग्री का पर्याप्त स्टाक रखने पर भी जोर दिया है।
मौसमी स्ट्रेन, नया खतरनाक म्यूटेशन नहीं
विशेषज्ञों के अनुसार, एच1एन1 का मौजूदा संक्रमण एक जाना-पहचाना मौसमी स्ट्रेन है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) की निगरानी में अब तक किसी नए खतरनाक म्यूटेशन की जानकारी सामने नहीं आई है। विशेषज्ञों के अनुसार, मानसून के दौरान नमी, बंद और भीड़भाड़ वाले स्थानों में लोगों की आवाजाही तथा संक्रमण के अनुकूल परिस्थितियों के कारण मामलों में वृद्धि हो सकती है। आने वाले सर्दी के मौसम में भी संक्रमण में फिर उछाल आने की आशंका को देखते हुए निगरानी जरूरी है।
मास्क और हाथों की स्वच्छता पर जोर
स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनने, नियमित रूप से हाथ धोने और फ्लू जैसे लक्षण होने पर खुद दवा लेने के बजाय डाक्टर से परामर्श लेने की अपील की है। विशेषज्ञों का कहना है कि संक्रमण के मामले बढ़ने के बावजूद घबराने की जरूरत नहीं है। सावधानी, समय पर जांच और जरूरत पड़ने पर उपचार से संक्रमण के गंभीर प्रभाव से बचा जा सकता है।
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