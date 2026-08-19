दिल्ली में 8 घंटे से कम सो रहे 22% छात्र, औसत रिजल्ट तक घटा; रिसर्च में डिप्रेशन का खतरा 3.5 गुना बढ़ा
सेंट्रल दिल्ली के स्कूली किशोरों पर हुए एक अध्ययन में सामने आया है कि हर चार में से एक बच्चा नींद की कमी से जूझ रहा है, जिससे उनकी पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है।
HighLights
हर चार में से एक दिल्ली छात्र नींद से वंचित
नींद की कमी से शैक्षणिक प्रदर्शन कमजोर, डिप्रेशन बढ़ा
बेहतर नींद की आदतें जोखिम कम करने में सहायक
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। देर रात तक जागना, सुबह स्कूल के लिए जल्दी उठना और दिनभर की पढ़ाई के बाद स्क्रीन पर समय बिताना। किशोरों की यह दिनचर्या अब उनकी नींद के साथ-साथ पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य पर भी भारी पड़ सकती है।
सेंट्रल दिल्ली के 1,452 स्कूली किशोरों पर हुए एक अध्ययन में पाया गया कि नींद पूरी नहीं करने वाले छात्रों का शैक्षणिक प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा। इन छात्रों के औसत अंक 64 प्रतिशत थे, जबकि पर्याप्त नींद लेने वाले छात्रों के औसत अंक 67 प्रतिशत रहे।
इससे भी गंभीर बात यह रही कि डिप्रेशन के लक्षण वाले किशोरों में नींद की कमी का खतरा 3.51 गुना अधिक पाया गया। इंडियन जर्नल आफ कम्युनिटी मेडिसिन में प्रकाशित इस अध्ययन में 12 से 18 वर्ष के किशोरों को शामिल किया गया।
इनमें 326 यानी 22.5 प्रतिशत किशोर नींद की कमी से जूझते मिले। अध्ययन में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के छात्र शामिल थे व लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर थी।
60 प्रतिशत किशोरों में डिप्रेशन के लक्षण
अध्ययन में शामिल 1,452 किशोरों में से 912 यानी करीब 60 प्रतिशत में डिप्रेशन के लक्षण पाए गए। इनमें 32.9 प्रतिशत में हल्के और 27 प्रतिशत में मध्यम से गंभीर लक्षण थे।
शोधकर्ताओं ने जब अन्य कारकों को ध्यान में रखकर विश्लेषण किया तो डिप्रेशन वाले किशोरों में नींद की कमी की संभावना बिना डिप्रेशन वाले किशोरों की तुलना में 3.51 गुना अधिक मिली।
यानी नींद और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंध केवल संयोग तक सीमित नहीं दिखा। अध्ययन में खराब नींद की गुणवत्ता के साथ डिप्रेशन के लक्षण बढ़ने का मध्यम स्तर का संबंध भी सामने आया।
हर दूसरा छात्र दिन में झपकी से जूझ रहा
नींद पूरी न होने का असर स्कूल के समय भी दिखाई दिया। 48.3 प्रतिशत किशोरों ने बताया कि उन्हें सप्ताह में कम से कम एक बार दिन में जागे रहने में परेशानी होती है।
छह प्रतिशत छात्रों ने कहा कि ऐसा सप्ताह में तीन या उससे अधिक बार होता है। शोधकर्ताओं ने नींद की गुणवत्ता मापने के लिए पिट्सबर्ग स्लीप क्वालिटी इंडेक्स का इस्तेमाल किया।
इसमें पांच से अधिक स्कोर को खराब नींद की गुणवत्ता माना गया। अध्ययन में रात में आठ घंटे से कम नींद को भी अपर्याप्त नींद के तौर पर देखा गया।
अच्छी नींद की आदतों से कम हुआ जोखिम
अध्ययन में एक सकारात्मक पहलू भी सामने आया। जिन किशोरों की स्लीप हाइजीन बेहतर थी, उनमें नींद की कमी का जोखिम कम पाया गया। नियमित सोने-जागने की आदत, बेहतर नींद का वातावरण और सोने से पहले की स्वस्थ दिनचर्या जैसे व्यवहार इसमें अहम हो सकते हैं।
शोधकर्ताओं ने पाया कि स्लीप हाइजीन (नींद से जुड़ी अच्छी आदतें) स्कोर में हर एक इकाई की वृद्धि के साथ नींद की कमी की संभावना का समायोजित आड्स रेशियो 0.441 रहा।
बेहतर स्लीप हाइजीन का संबंध डिप्रेशन के कम लक्षणों से भी पाया गया। परिवार के प्रकार और सामाजिक-आर्थिक स्थिति का भी नींद की कमी से स्वतंत्र रूप से महत्वपूर्ण संबंध नहीं पाया गया।
वहीं, शोधकर्ताओं ने माना कि घर में शोर, भीड़भाड़, अनियमित दिनचर्या, स्क्रीन का इस्तेमाल और पारिवारिक जिम्मेदारियां किशोरों की नींद को प्रभावित कर सकती हैं।
शोधकर्ताओं के मुताबिक, स्कूलों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के साथ स्लीप हाइजीन को भी नियमित स्वास्थ्य और परामर्श कार्यक्रमों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। अभिभावकों और शिक्षकों को भी किशोरों के नियमित सोने-जागने के समय, स्क्रीन इस्तेमाल और पर्याप्त नींद के महत्व को लेकर जागरूक करना जरूरी है।
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