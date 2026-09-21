हाथ-पैर बांधकर दुकान में की दरिंदगी, दिल्ली के सदर बाजार में छठी की छात्रा से हैवानियत; आरोपी अरेस्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सदर बाजार इलाके में स्टेशनरी का सामान लेने निकली छठी कक्षा की छात्रा के साथ दुकान के अंदर यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है।

आरोप है कि 56 वर्षीय मकसूद ने छात्रा को दुकान में बंधक बनाकर उसके हाथ-पैर बांध दिए और उसके साथ वारदात की। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

स्टेशनरी लेने दुकान पर पहुंची थी छात्रा

पुलिस के मुताबिक, छात्रा घर से स्टेशनरी का सामान खरीदने के लिए निकली थी। इसी दौरान वह सदर बाजार इलाके की एक दुकान पर पहुंची। आरोप है कि दुकान के अंदर मकसूद ने उसे बंधक बना लिया और हाथ-पैर बांधकर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया।