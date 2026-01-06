इंस्टाग्राम की एक पोस्ट पर कमेंट से भड़के सहपाठी, 11वीं के छात्र की पीट-पीटकर ले ली जान; छह नाबालिग पकड़े गए
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। मयूर विहार इलाके में इंस्टाग्राम की पोस्ट पर टिप्पणी करना 11वीं कक्षा के छात्र को भारी पड़ गया। उसके छह सहपाठियों ने पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी। मृतक की पहचान मोहित 17 के रूप में हुई है। पुलिस ने मंगलवार को जीटीबी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया है। मयूर विहार थाना ने हत्या का केस दर्ज किया है। पुलिस ने छह आरोपितों को पकड़ लिया है। सभी नाबालिग है। पुलिस ने आरोपितों काे कोर्ट में पेश करके बाल सुधार गृह भेज दिया है।
घूमने निकला था दोस्तों के साथ
मोहित अपने परिवार के साथ त्रिलोकपुरी 28 ब्लाॅक में रहते थे। परिवार में पिता ज्ञान सिंह, मां व बड़ा भाई भानु है। ज्ञान सिंह पेशे से चालक हैं। मोहित मयूर विहार के एक सरकारी स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ाई करते थे। ज्ञान सिंह ने बताया कि रविवार को स्कूल की छुट्टी थी। शाम साढ़े चार बजे मोहित के दो दोस्त आए और उसे अपने साथ ले गए। एक घंटे के बाद माेहित वापस घर पर पहुंचा। वह दर्द से कराह रहा था, जगह-जगह चोट लगी हुई थी। भानु उसे इलाज के लिए एलबीएस अस्पताल लेकर गया, जहां डाॅक्टरों ने उसे जीटीबी रेफर कर दिया।
हमला होते ही दोस्त भाग निकले
इस दौरान मोहित ने अपने बड़े भाई को बताया कि इंस्टाग्राम पर एक फोटो पर टिप्पणी करने को लेकर उसके स्कूल में पढ़ने वाले छह सहपाठियों ने त्रिलोकपुरी 24 ब्लाक में घेरकर लात घूंसों से बुरी तरह से पीटा था। वारदात के वक्त उसके साथ मौजूद उसके दोस्त भाग गए थे। रविवार रात आठ बजे जीटीबी अस्पताल में डाॅक्टरों ने इलाज के दौरान मोहित को मृत घोषित कर दिया।
"वारदात में शामिल सभी छह आरोपित नाबालिगों को पकड़ लिया गया है। आरोपितों पर पहले से कोई केस दर्ज नहीं है।"
-अभिषेक धानिया, पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त।
