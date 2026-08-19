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दिल्ली में उड़ीं नियमों की धज्जियां, आठ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जांच में पाए गए फेल; यमुना नदी में बढ़ा खतरा

By Sanjeev Gupta Edited By: Sonu Suman
Updated: Wed, 19 Aug 2026 10:18 PM (IST)

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई में राजधानी के आठ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मानकों पर खरे नहीं उतरे। इन प्लांटों से निकलने वाला दूषित पानी यमुना नदी और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन गया है, जिससे यमुना सफाई अभियान को झटका लगा है।

यमुना नदी में बढ़ रहा प्रदूषण का खतरा।

यमुना नदी में बढ़ रहा प्रदूषण का खतरा।

HighLights

  1. जुलाई में आठ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मानकों पर फेल।

  2. दूषित पानी में टीएसएस, बीओडी, फिकल कोलीफार्म तय सीमा से अधिक।

  3. यमुना विहार, महरौली, वसंत कुंज के प्लांटों में गंभीर खामियां।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की ताजा रिपोर्ट में एक बड़ा सच सामने आया है। जुलाई महीने की जांच में राजधानी के आठ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) तय मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। इन प्लांटों से निकलने वाला पानी गंदा और बैक्टीरिया से भरा पाया गया है, जो यमुना नदी और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है।

जांच में क्या कमियां मिलीं?

डीपीसीसी ने दिल्ली के 30 से अधिक एसटीपी के पानी के सैंपल जांचे थे। फेल हुए प्लांटों के पानी में ये तीन मुख्य समस्याएं पाई गईं। पानी में तैरती गंदगी यानी टीएसएस तय सीमा 10 मिलीग्राम प्रति लीटर की जगह 32 मिलीग्राम प्रति लीटर दर्ज की गई।

पानी की अशुद्धता यानी बीओडी 10 मिलीग्राम प्रति लीटर की तय सीमा के मुकाबले 20.4 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पहुंची। इसी तरह खतरनाक बैक्टीरिया यानी फिकल कोलीफार्म की संख्या सुरक्षित सीमा 230 के मुकाबले 18,000 तक पाई गई।

कौन-कौन से इलाके के प्लांट हुए फेल?

यमुना विहार के दो प्लांटों में गंदगी और बैक्टीरिया का स्तर बहुत ज्यादा मिला। महरौली में बैक्टीरिया का स्तर 17,000 और घिटोरनी में 18,000 दर्ज किया गया। वसंत कुंज के दोनों प्लांटों (15,000 और 9,200 बैक्टीरिया) में गंभीर लापरवाही सामने आई। केशोपुर और कापसहेड़ा: इन इलाकों के एसटीपी भी तय मानकों को पूरा करने में नाकाम रहे।

क्यों अहम है यह रिपोर्ट?

डीपीसीसी समय-समय पर इन प्लांटों की जांच इसलिए करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नाले का पानी साफ होकर ही यमुना या अन्य जल स्रोतों में जाए। नियमों के फेल होने से यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करने की मुहिम को बड़ा झटका लगा है।

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