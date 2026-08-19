दिल्ली में उड़ीं नियमों की धज्जियां, आठ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जांच में पाए गए फेल; यमुना नदी में बढ़ा खतरा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की ताजा रिपोर्ट में एक बड़ा सच सामने आया है। जुलाई महीने की जांच में राजधानी के आठ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) तय मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। इन प्लांटों से निकलने वाला पानी गंदा और बैक्टीरिया से भरा पाया गया है, जो यमुना नदी और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है।

जांच में क्या कमियां मिलीं? डीपीसीसी ने दिल्ली के 30 से अधिक एसटीपी के पानी के सैंपल जांचे थे। फेल हुए प्लांटों के पानी में ये तीन मुख्य समस्याएं पाई गईं। पानी में तैरती गंदगी यानी टीएसएस तय सीमा 10 मिलीग्राम प्रति लीटर की जगह 32 मिलीग्राम प्रति लीटर दर्ज की गई।

पानी की अशुद्धता यानी बीओडी 10 मिलीग्राम प्रति लीटर की तय सीमा के मुकाबले 20.4 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पहुंची। इसी तरह खतरनाक बैक्टीरिया यानी फिकल कोलीफार्म की संख्या सुरक्षित सीमा 230 के मुकाबले 18,000 तक पाई गई। कौन-कौन से इलाके के प्लांट हुए फेल? यमुना विहार के दो प्लांटों में गंदगी और बैक्टीरिया का स्तर बहुत ज्यादा मिला। महरौली में बैक्टीरिया का स्तर 17,000 और घिटोरनी में 18,000 दर्ज किया गया। वसंत कुंज के दोनों प्लांटों (15,000 और 9,200 बैक्टीरिया) में गंभीर लापरवाही सामने आई। केशोपुर और कापसहेड़ा: इन इलाकों के एसटीपी भी तय मानकों को पूरा करने में नाकाम रहे।