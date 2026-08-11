बायोमेट्रिक मशीन में पानी डालकर हाजिरी से बचने का शक, दिल्ली समाज कल्याण विभाग अब लगाएगा CCTV कैमरे

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग में कर्मचारियों की हाजिरी दर्ज करने वाली बायोमेट्रिक मशीनों से छेड़छाड़ और उन्हें जानबूझकर खराब करने का मामला सामने आया है।

अधिकारियों को संदेह है कि कुछ कर्मचारी मशीनों में पानी डालकर उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, ताकि उपस्थिति दर्ज न हो सके।



इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए विभाग ने अपने सभी जिला कार्यालयों, वेलफेयर होम और संस्थानों में लगी बायोमेट्रिक मशीनों के पास सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया है।