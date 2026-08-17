SIR गणना फॉर्म जमा करने का आज आखिरी दिन, 33% से ज्यादा फॉर्म अब भी डिजिटल रिकॉर्ड से बाहर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एसआइआर के तहत गणना फॉर्म जमा करने का आज आखिरी दिन है। तय समय सीमा के अंतिम दिन बड़ी संख्या में मतदाताओं के सामने फार्म जमा करने की चुनौती बनी हुई है।

एसआइआर के तहत घर-घर पहुंचाए गए गणना फॉर्मों को जमा करने के साथ ही उनके डिजिटल रिकार्ड को भी तैयार किया जा रहा है। अब तक केवल 66.99 प्रतिशत फॉर्म ही डिजिटल किए गए हैं, जबकि शेष फार्मों को समय सीमा के भीतर अपलोड करने की प्रक्रिया जारी है।

अधिकारियों के सामने अंतिम दिन लंबित फॉर्मों को दर्ज करने और किसी भी पात्र मतदाता के नाम की प्रक्रिया प्रभावित न होने देने की चुनौती है। वहीं, मतदाताओं के बीच फार्म भरने और जमा करने को लेकर भी कई तरह के सवाल सामने आए हैं। कुछ मतदाता दस्तावेजों और विवरण को लेकर जानकारी जुटाते नजर आए। ऐसे में अंतिम दिन सहायता केंद्रों और संबंधित कर्मचारियों पर भी अतिरिक्त दबाव रहा।



वहीं बीएलओ का कहना है कि मतदाताओं को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फॉर्म जमा करना था, लेकिन अब तक अधिकतर मतदाता फॉर्म जमा कराने नहीं आए और जो आ रहे है उन्होंने फार्म गलत भरा हुआ है। वहीं, अंतिम दिन किसी तकनीकी या अन्य समस्या की स्थिति में संबंधित निर्वाचन अधिकारी से संपर्क करने की सलाह दी गई है।