दिल्ली के शकरपुर में चाकू से गोदकर युवक की हत्या, 22 साल का युवक चलाता था किराना की दुकान

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। राजधानी के शकरपुर इलाके से एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान देव (22) के रूप में हुई है। युवक किराना की दुकान चलाता था। आशंका है कि रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है।