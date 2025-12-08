Language
    दिल्ली के शकरपुर में चाकू से गोदकर युवक की हत्या, 22 साल का युवक चलाता था किराना की दुकान

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 09:40 AM (IST)

    दिल्ली के शकरपुर इलाके में एक खौफनाक वारदात घटी, जहां एक 22 वर्षीय किराना दुकानदार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल ...और पढ़ें

    देव की फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। राजधानी के शकरपुर इलाके से एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान देव (22) के रूप में हुई है। युवक किराना की दुकान चलाता था। आशंका है कि रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें