दिल्ली के शकरपुर में चाकू से गोदकर युवक की हत्या, 22 साल का युवक चलाता था किराना की दुकान
दिल्ली के शकरपुर इलाके में एक खौफनाक वारदात घटी, जहां एक 22 वर्षीय किराना दुकानदार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। राजधानी के शकरपुर इलाके से एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान देव (22) के रूप में हुई है। युवक किराना की दुकान चलाता था। आशंका है कि रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है।
