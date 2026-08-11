नई दिल्ली से पकड़नी है ट्रेन तो जल्दी निकलें, एंट्री गेट्स पर चेकिंग के चलते छूट सकती है गाड़ी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्ता चाक चौबंद की जा रही है। लाल किला सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। रेलवे स्टेशनों पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है।

यात्रियों व उनके सामान की गहन जांच की जा रही है इसमें अधिक समय लग रहा है। इस कारण यात्रियों कुछ अतिरिक्त समय लेकर स्टेशन पर पहुंचने की सलाह दी जा रही है। 13 से 16 अगस्त तक स्टेशनों पर चेकिंग सख्त रेलवे अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में और गहन जांच होगी। उत्तर रेलवे ने एक्स पर पोस्ट कर भी कहा है कि 13 से 16 अगस्त तक जांच बढ़ाई जाएगी। इस कारण यात्रियों को प्लेटफार्म पर जाने के लिए प्रवेश द्वार अधिक समय लग सकता है।