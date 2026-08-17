दिल्ली में विदेश मंत्रालय की निर्माणाधीन बिल्डिंग का स्लाइडिंग गेट गिरने से सुरक्षा गार्ड की मौत, जांच शुरू

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। संसद मार्ग इलाके में केजी मार्ग स्थित विदेश मंत्रालय की एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में बिजली का कनेक्शन करने के दौरान भारी-भरकम स्लाइडिंग गेट से गिर जाने पर उसकी चपेट में आए सुरक्षा गार्ड धर्मपाल गंभीर रूप से घायल हो गए।वह कुछ देर तक गेट के नीचे ही दबे रह गए।

मौके पर मौजूद लोगों ने काफी मशक्कत के बाद गेट हटाकर उन्हें बाहर निकाला और उपचार के लिए तुरंत राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचा दिया। जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। संसद मार्ग थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ लापरवाही से हुई मौत की धारा में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

धर्मपाल मूलरूप से हरदोई का निवासी डीसीपी नई दिल्ली सचिन शर्मा के मुताबिक धर्मपाल, मूलरूप से हरदोई जिले के गणेशपुर गांव के रहने वाले थे। 16 अगस्त की शाम पांच बजे संसद मार्ग थाना पुलिस को निर्माणाधीन बिल्डिंग में ड्यूटी करने वाले एक सुरक्षा गार्ड के घायल होने की सूचना मिली।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंच कर घायल धर्मपाल को अस्पताल में भर्ती करा दिया। गेट के नीचे से निकालने के दौरान ही वह अचेत हालत में थे। डाक्टरों ने उनकी जान बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। हादसे के समय धर्मपाल अपने साथी सुरक्षा गार्ड बृजेश तिवारी के साथ ड्यूटी पर थे। दोनों की ड्यूटी सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक थी।

अचानक गेट का संतुलन बिगड़ गया और सुरक्षा गार्ड पर गिर गया बृजेश ने पुलिस को बताया कि रविवार दोपहर करीब 12.30 बजे दो इलेक्ट्रीशियन स्लाइडिंग गेट में बिजली कनेक्शन का काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक गेट का संतुलन बिगड़ गया और भारी गेट धर्मपाल की तरफ आकर गिर पड़ा। धर्मपाल को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वह गेट के नीचे दब गए।