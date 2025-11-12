दिल्ली के बाजारों और स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था की कमी उजागर, देखिए घटना के समय हर जगह से प्रशासन कहां था?

टीम जागरण, नई दिल्ली। लाल किले के सामने हुए आतंकवादी बम विस्फोट के बाद दिल्ली पुलिस की सतर्कता का अंदाज़ा बाज़ारों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था से लगाया जा सकता है। कुछ अपवादों को छोड़कर, सरोजिनी नगर, गांधी नगर, लक्ष्मी नगर और कनॉट प्लेस जैसे बाज़ारों में सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे ही रही।

दैनिक जागरण की टीम ने दिल्ली के प्रमुख बाज़ारों और सार्वजनिक स्थानों की पड़ताल की, जिसमें निम्नलिखित स्थिति सामने आई। बाज़ारों के साथ-साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहरी हिस्से में भी बिना किसी जाँच के वाहन घुसते देखे गए। आनंद विहार रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर भी यही स्थिति देखी गई। कई जगहों पर सुरक्षा उपकरण भी निष्क्रिय पाए गए। रिपोर्ट में उन जगहों की स्थिति का विवरण दिया गया है।