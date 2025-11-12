Language
    दिल्ली के बाजारों और स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था की कमी उजागर, देखिए घटना के समय हर जगह से प्रशासन कहां था?

    By Nihal Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 06:37 AM (IST)

    लाल किले के सामने बम विस्फोट के बाद दिल्ली के बाज़ारों और स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था की कमी उजागर हुई है। सरोजिनी नगर, गांधी नगर जैसे बाज़ारों और नई दिल्ली, आनंद विहार स्टेशनों पर जाँच न के बराबर है। आनंद विहार बस अड्डे पर मेटल डिटेक्टर खराब हैं। गांधी नगर बाज़ार में कोई सुरक्षाकर्मी नहीं है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा खतरे में है।

    टीम जागरण, नई दिल्ली। लाल किले के सामने हुए आतंकवादी बम विस्फोट के बाद दिल्ली पुलिस की सतर्कता का अंदाज़ा बाज़ारों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था से लगाया जा सकता है। कुछ अपवादों को छोड़कर, सरोजिनी नगर, गांधी नगर, लक्ष्मी नगर और कनॉट प्लेस जैसे बाज़ारों में सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे ही रही।

    दैनिक जागरण की टीम ने दिल्ली के प्रमुख बाज़ारों और सार्वजनिक स्थानों की पड़ताल की, जिसमें निम्नलिखित स्थिति सामने आई। बाज़ारों के साथ-साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहरी हिस्से में भी बिना किसी जाँच के वाहन घुसते देखे गए। आनंद विहार रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर भी यही स्थिति देखी गई। कई जगहों पर सुरक्षा उपकरण भी निष्क्रिय पाए गए। रिपोर्ट में उन जगहों की स्थिति का विवरण दिया गया है।

    • स्थान: आनंद विहार बस अड्डा
    • समय: दोपहर 1:48 बजे
    • स्थिति: बस अड्डा परिसर के प्रवेश द्वार पर कोई जाँच नहीं है, न ही कोई पुलिसकर्मी तैनात है। यात्रियों की जाँच के लिए दो डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगे हैं, लेकिन वे काम नहीं कर रहे हैं। उनमें बिजली नहीं है। यात्री उनके पास से गुज़र रहे थे।

     

    • स्थान: आनंद विहार रेलवे स्टेशन
    • समय: दोपहर 1:54
    • स्थिति: रेलवे परिसर में प्रवेश करने वाले वाहनों की जाँच की कोई व्यवस्था नहीं है। पार्किंग में खड़ी कारों की प्रवेश पर जाँच नहीं की गई, लेकिन स्टेशन के प्लेटफ़ॉर्म पर प्रवेश करने से पहले प्रत्येक यात्री की जाँच और सामान की स्कैनिंग की जा रही है।

     

    • स्थान: गांधी नगर मार्केट
    • समय: दोपहर 3:27
    • स्थिति: गांधी नगर मार्केट एशिया का सबसे बड़ा थोक बाज़ार है। गांधी नगर पुलिस स्टेशन गांधी नगर मार्केट में स्थित है। गांधी नगर मार्केट में सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। इतनी बड़ी घटना के बाद भी बाज़ार में सुरक्षा के कोई इंतजाम नज़र नहीं आए। इतने भीड़ भरे बाज़ार में एक भी पुलिसकर्मी नज़र नहीं आया।

     

    • स्थान: सरोजिनी नगर मार्केट
    • समय: शाम 4:27
    • स्थिति: सरोजिनी नगर जैसे बड़े बाज़ार में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। बाज़ार के प्रवेश द्वार से पुलिसकर्मी नदारद थे। प्रवेश द्वार पर बैरिकेड्स तो लगे थे, लेकिन सुरक्षा जाँच करने वाला कोई मौजूद नहीं था। गेट नंबर 3 पर मेटल डिटेक्टर लगे हैं, लेकिन कोई भी जाँच करता नज़र नहीं आया। लोग निकास द्वार से बाज़ार में प्रवेश कर रहे थे और प्रवेश द्वार से बाहर निकल रहे थे। सरोजिनी नगर मार्केट में बनाए गए पुलिस चबूतरों पर भी कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। लोग चबूतरों के ठीक नीचे पटरियों पर अतिक्रमण कर सामान बेचते नज़र आए। खरीदारों की भीड़ के बावजूद, बाज़ार इस दुर्घटना से अप्रभावित रहा।

     

    • स्थान: निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन
    • समय: शाम 4:50 बजे
    • स्थिति: रेलवे स्टेशन पर जाँच के लिए कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। मुख्य द्वार से प्रवेश करने वाले वाहनों को पार्किंग पर्ची दी जा रही थी, लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी जाँच करता नज़र नहीं आया। स्टेशन की ओर जाने वाली सड़कों पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। कैब, टैक्सी और बाइक चालक बड़ी संख्या में अपने वाहनों के साथ प्रवेश द्वार के बाहर खड़े थे, और उन्हें रोकने या जाँचने वाला कोई नहीं था। रिश्तेदारों को छोड़ने या अपने गंतव्य की ओर जाने वाले लोग बिना जाँच के अंदर जा रहे थे।

     

    • स्थान: लाजपत नगर मार्केट
    • समय: दोपहर 1 बजे
    • स्थिति: लाजपत नगर मार्केट में सरफेस पार्किंग बंद कर दी गई थी। पहले यहाँ दो लेन की पार्किंग होती थी। मचान पर पुलिसकर्मी तैनात देखे गए। आज मेटल डिटेक्टर और बैरिकेड्स लगाए गए। पुरुष और महिला पुलिसकर्मी जाँच कर रहे थे और लोगों को अंदर जाने दे रहे थे। सड़क पर भी जगह-जगह पुलिसकर्मी तैनात थे, जो वाहनों को पार्क करने से रोक रहे थे।

     

    • स्थान: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन
    • समय: दोपहर 2:48 बजे
    • स्थिति: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था नदारद थी। अंदर आने वाले वाहनों से न तो कोई पूछताछ हो रही थी और न ही कोई रोक-टोक।
    • गाड़ियां जगह-जगह खड़ी थीं और लोग बेरोकटोक घूम रहे थे। आतंकवादी हमले के बाद कड़ी सुरक्षा के जो दावे किए गए थे, वे कहीं नज़र नहीं आए। प्लेटफ़ॉर्म पर जाने के लिए नियमित जाँच जारी थी।

     

    • स्थान: सदर बाज़ार
    • समय: दोपहर 12:37 बजे
    • स्थिति: दिल्ली पुलिस ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। अवैध रेहड़ी-पटरी वालों को हटाया गया। हालाँकि, कोई विशेष सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। कहीं भी जाँच नहीं हो रही थी। लोग बेरोकटोक घूम रहे थे। ई-रिक्शा से लेकर गाड़ियों तक, हर चीज़ के चलते ट्रैफ़िक भी धीमी गति से चल रहा था।

     

    • स्थान: अजमल खाँ रोड
    • समय: दोपहर 2:30 बजे
    • स्थिति: अजमल खाँ रोड करोल बाग का मुख्य बाज़ार है। यहाँ अवैध विक्रेता मौजूद थे। बड़ी संख्या में ग्राहक भी मौजूद थे। यहाँ नाममात्र के लिए पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन इसके अलावा, लोगों की न तो कोई जाँच हुई और न ही कोई धरना-प्रदर्शन।