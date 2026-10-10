दिल्ली में आपदाओं से निपटने की तैयारी तेज, 18 टीमों वाले SDRF का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में आए दिन इमारतें ढहने, आग लगने और अन्य आपदाओं से जुड़ी घटनाओं के बीच सरकार ने अपने राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के गठन की तैयारी तेज कर दी है।

इन घटनाओं में लोगों को समय पर राहत पहुंचाने और बचाव कार्य शुरू करने के लिए दिल्ली में अपनी विशेष आपदा मोचन इकाई की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है।

इसी दिशा में राजस्व विभाग ने एसडीआरएफ के गठन का प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट के लिए भेज दिया है। उम्मीद है कि कैबिनेट की अगली बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है।

कुल 18 टीमें गठित करने की योजना

प्रस्तावित एसडीआरएफ में कुल 18 टीमें गठित करने की योजना है।

प्रत्येक टीम में 47 कर्मी शामिल होंगे।

इनमें से 13 टीमें राजस्व जिलों में तैनात की जाएंगी, जिससे आपदा की स्थिति में संबंधित क्षेत्र में जल्द से जल्द बचाव दल पहुंच सके।

बल की शेष टीमों की तैनाती और जिम्मेदारियों का निर्धारण प्रस्ताव के अनुसार किया जाएगा।

आपात स्थिति में तत्काल शुरू हो सकेगा बचाव कार्य

दिल्ली में घनी आबादी, संकरी गलियों और बहुमंजिला इमारतों वाले क्षेत्रों में आग लगने या भवन ढहने जैसी घटनाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा जलभराव और बाढ़ जैसी परिस्थितियों के साथ भूकंप तथा औद्योगिक दुर्घटनाओं में भी बड़े स्तर पर बचाव अभियान चलाने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में प्रशिक्षित कर्मियों और विशेष उपकरणों से लैस एसडीआरएफ की भूमिका अहम होगी।