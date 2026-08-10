दिल्ली के स्कूलों में हर दिन 30 मिनट का 'रीडिंग पीरियड', साल में दो बार 'फेमिली रीडिंग वीक'; थ्योरी पर करेंगे चर्चा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के स्कूलों में अब सभी स्कूल दिवसों पर छात्रों के लिए 30 मिनट का रीडिंग पीरियड अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि, शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि टाइमटेबल में किसी अन्य पीरियड को हटाकर या बदलकर इसकी जगह नहीं बनाई जा सकती। वहीं, साल में दो बार फेमिली रीडिंग पीरियड लागू करने के साथ ही लाइब्रेरी में सुधार करने और इन सबकी डेली रिपोर्ट बनाने का भी निर्णय लिया गया है।

पढ़ने की आदत बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मनोरंजन और अन्य गतिविधियों के बढ़ते प्रभाव से छात्रों में नियमित पढ़ने की आदत कम होती जा रही है। इस पहल से पढ़ने की नियमित आदत विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह व्यवस्था समग्र शिक्षा-दिल्ली कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा जारी सर्कुलर के माध्यम से लागू की जा रही है। स्कूलों को लाइब्रेरी आधारित गतिविधियों का पूरा साल का कैलेंडर भी उपलब्ध कराया गया है।

रीडिंग पीरियड में क्या होगा? रीडिंग पीरियड के दौरान छात्र शांत वातावरण में किताबें पढ़ेंगे, उन पर चर्चा करेंगे और इससे जुड़ी अन्य गतिविधियां करेंगे। साथ ही, रोजाना 10 से 15 मिनट का ‘ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड’ सत्र भी शुरू करने का निर्देश दिया गया है।

सालभर की गतिविधियों का कैलेंडर स्कूलों को साप्ताहिक लाइब्रेरी पीरियड, किताबों का वाचन, बुक टॉक जैसी गतिविधियों का पूरा साल का कार्यक्रम दिया गया है। रीडिंग वॉल भी बनाई जाएगी जहां छात्र किताबों की समीक्षा, उद्धरण, चित्र और अपनी पसंदीदा किताबों की सिफारिशें प्रदर्शित कर सकेंगे।

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