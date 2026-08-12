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    दिल्ली के स्कूल में छात्रा पर बंदरों के झुंड ने किया हमला, प्राथमिक इलाज न मिलने का आरोप

    By Saurabh Pandey Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 02:26 PM (GMT+05:30)

    पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा स्थित निगम स्कूल में एक छात्रा पर बंदरों के झुंड ने हमला कर उसे घायल कर दिया। इस घटना ने स्कूल परिसर में छात्रों की सुरक्ष ...और पढ़ें

    निगम स्कूल परिसर में छात्रा पर बंदरों के झुंड ने हमला किया।

    निगम स्कूल परिसर में छात्रा पर बंदरों के झुंड ने हमला किया।

    HighLights

    1. कड़कड़डूमा निगम स्कूल में छात्रा पर बंदरों का हमला।

    2. पेड़ों की छंटाई न होने से बंदरों का खतरा।

    3. छात्रों की सुरक्षा और प्राथमिक उपचार पर सवाल।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। कड़कड़डूमा गांव स्थित दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक प्रतिभा विद्यालय में बुधवार सुबह स्कूल पहुंची छात्रा पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। हमले में वर्षा कुमारी नाम की छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना स्कूल परिसर में ही होने से विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।

    स्कूल परिसर में क्यो रहता है बंदरों का खतरा?

    स्थानीय लोगों के अनुसार, स्कूल परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ हैं और लंबे समय से इनकी छंटाई नहीं हुई है। पेड़ों की शाखाएं घनी होने के कारण बंदर अक्सर इनमें छिपे रहते हैं। आरोप है कि बंदर अचानक बच्चों पर हमला कर देते हैं। इससे स्कूल आने वाले विद्यार्थियों के साथ अभिभावकों में भी चिंता बनी हुई है।

    स्थानीय निवासियों का कहना है कि पेड़ों की छंटाई के लिए नगर निगम के उद्यान विभाग के अनुभागीय अधिकारी मोहित शर्मा को कई बार शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का आरोप है कि समय रहते पेड़ों की छंटाई और बंदरों से बचाव के उपाय किए गए होते तो छात्रा के साथ हुई घटना को टाला जा सकता था।

    व्यवस्था को लेकर उठे सवाल

    घटना के बाद स्कूल में घायल छात्रा को तत्काल प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे हैं। आरोप है कि स्कूल में प्राथमिक चिकित्सा की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में किसी विद्यार्थी के घायल होने की स्थिति में उसे तत्काल उपचार दिलाने में परेशानी हो सकती है।

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    गौरतलब है कि यह विद्यालय दिल्ली नगर निगम की उप महापौर डॉ. मोनिका पंत के वार्ड में आता है। स्थानीय लोगों ने निगम से स्कूल परिसर में पेड़ों की तत्काल छंटाई कराने, बंदरों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए प्रभावी उपाय करने और विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।

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