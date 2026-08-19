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सफाई कर्मचारी हत्याकांड: एक करोड़ की मांग, मिले केवल 10 लाख; पूर्वी दिल्ली में सफाईकर्मियों का फिर 'काम बंद'

By Jagran News Edited By: Pooja Tripathi
Updated: Wed, 19 Aug 2026 11:32 AM (IST)

कल्याणपुरी में सफाई कर्मचारी की हत्या के बाद कम मुआवजे के विरोध में सफाई कर्मचारी फिर हड़ताल पर चले गए हैं। इससे यमुनापार में तीन दिन बाद शुरू हुई कूड़ा उठाने की व्यवस्था दोबारा ठप हो गई है।

सफाईकर्मियों से बात करते पुलिसकर्मी।

सफाईकर्मियों से बात करते पुलिसकर्मी।

HighLights

  1. कल्याणपुरी में सफाई कर्मचारी की हत्या के बाद कम मुआवजा।

  2. कर्मचारियों ने 1 करोड़ के बजाय 10 लाख मिलने का आरोप लगाया।

  3. तीन दिन बाद शुरू हुई कूड़ा उठाने की व्यवस्था फिर ठप।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। कल्याणपुरी में सफाई कर्मचारी की हत्या के बाद तीन दिन तक सफाई व्यवस्था ठप रहने के बाद बुधवार को कर्मचारी काम पर लौटे थे, लेकिन मुआवजे को लेकर एक बार फिर विरोध शुरू हो गया।

कर्मचारियों ने कम मुआवजा दिए जाने का आरोप लगाते हुए बुधवार सुबह सीबीडी ग्राउंड में प्रदर्शन किया और काम बंद रखने का निर्णय लिया।

कर्मचारियों का कहना है कि कल्याणपुरी में मारे गए सफाई कर्मचारी के परिवार के लिए एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की गई थी, लेकिन निगम की ओर से केवल 10 लाख रुपये दिए गए हैं। कर्मचारियों ने कहा कि परिवार को पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलने तक उनका विरोध जारी रहेगा।

तीन दिन बाद कूड़ा उठान शुरू होते ही हुआ ठप

तीन दिन की हड़ताल के बाद बुधवार को ही कूड़ा उठाने का काम शुरू हुआ था। इससे पहले तीन दिनों तक कूड़ा नहीं उठने के कारण यमुनापार के कई इलाकों में सड़कों और गलियों के किनारे कूड़े के ढेर जमा हो गए हैं। ऐसे में कर्मचारियों के दोबारा काम बंद करने से सफाई व्यवस्था फिर प्रभावित होने की आशंका है।

जोनल चेयरमैन यशपाल कैन्तुरा का कहना है कि सफाई व्यवस्था को दो से तीन दिन में दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, पहले से जमा कूड़े का बैकलॉग पूरी तरह उठाने में करीब एक सप्ताह लग सकता है।

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