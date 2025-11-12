दिल्ली की सड़कों से धूल और कचरा हटाने पर खर्च होंगे 600 करोड़, एमसीडी का मशीनों के जरिये सफाई पर जोर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। सड़कों पर धूल, सही तरह से कचरा निस्तारण नहीं होने से राजधानी में वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। इसके समाधान के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) 610.27 करोड़ रुपये की परियोजना तैयार की है।

इसके अंतर्गत मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देने के साथ ही धूल की समस्या दूर करने के लिए अन्य उपाय किए जाएंगे। बैटरी चालित कूड़ा उठाने वाली मशीन खरीदी जाएगी।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मीडिया को बताया कि बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस परियोजना को मंजूरी दे दी गई है।

इसके अंतर्गत 106 निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) अपशिष्ट संग्रह स्थलों का उन्नयन, सड़क सफाई मशीनों की खरीद और बाजार क्षेत्रों और संकीर्ण गलियों में अपशिष्ट प्रबंधन दक्षता बढ़ाने के लिए बैटरी चालित कूड़ा उठाने वाले वाहनों की तैनाती की जाएगी। जानकारी अनुसार 12 एमसीडी जोन लिए 60 मैकेनिकल रोड स्वीपर खरीदे जाएंगे। इससे 6,000 किलोमीटर सड़क की सफाई होगी।