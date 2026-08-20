दिल्ली में 'स्पेशल 26' स्टाइल में लूट की कोशिश, 8 से 10 ठग पहुंचे व्यापारी के घर; पत्नी की समझदारी ने बचाया
दिल्ली के रोहिणी में 'स्पेशल 26' स्टाइल में सीबीआई अधिकारी बनकर आए 8-10 ठगों ने एक व्यापारी के घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन पत्नी की समझदारी और पड़ोसियों के हस्तक्षेप से यह साजिश नाकाम हो गई।
HighLights
रोहिणी में फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर घर में घुसने का प्रयास।
व्यापारी की पत्नी की सूझबूझ से बड़ी वारदात टली।
पुलिस सीसीटीवी फुटेज और सबूतों के आधार पर जांच में जुटी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के रोहिणी इलाके में एक व्यापारी के आवास पर हाल ही में फिल्म 'स्पेशल 26' की याद दिलाने वाली घटना सामने आई है। करीब आठ से दस लोगों का एक समूह खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन व्यापारी की पत्नी की समझदारी और पड़ोसियों के हस्तक्षेप से यह साजिश असफल हो गई।
पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, कुछ संदिग्ध लोग सीबीआई के निशान वाले कपड़े पहने हुए थे और उनके पास नकली पहचान पत्र भी थे। उन्होंने घर पर पहुंचकर छापेमारी का दावा किया और गेट खोलने का दबाव बनाया। महिला ने गेट खोलने से साफ इनकार कर दिया और उचित दस्तावेज तथा सर्च वारंट दिखाने की मांग की। समूह कुछ समय तक घर के बाहर रुका रहा और दबाव बनाने की कोशिश करता रहा।
शोर सुनकर जब पड़ोसी इकट्ठा होने लगे और उनसे दस्तावेज मांगने लगे तो फर्जी सीबीआई के अधिकारी बनकर आए लोगों ने कहा कि नोटिस उनकी कार में है। वे उसे लाने के बहाने वहां से चले गए और वापस नहीं लौटे। इसके बाद परिवार ने पुलिस हेल्पलाइन 112 पर कॉल किया, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची।
शिकायत में यह भी बताया गया है कि बाद में परिवार के एक सदस्य को व्हाट्सऐप पर एक नोटिस भेजा गया, जिस पर कथित तौर पर सीबीआई निदेशक का नाम और हस्ताक्षर थे। मैसेज बाद में डिलीट कर दिया गया, लेकिन परिवार ने उसका स्क्रीनशॉट सुरक्षित रख लिया और पुलिस को सौंप दिया। पूरा मामला घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि संदिग्धों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की मदद ली जा रही है।