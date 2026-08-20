दिल्ली में 'स्पेशल 26' स्टाइल में लूट की कोशिश, 8 से 10 ठग पहुंचे व्यापारी के घर; पत्नी की समझदारी ने बचाया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के रोहिणी इलाके में एक व्यापारी के आवास पर हाल ही में फिल्म 'स्पेशल 26' की याद दिलाने वाली घटना सामने आई है। करीब आठ से दस लोगों का एक समूह खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन व्यापारी की पत्नी की समझदारी और पड़ोसियों के हस्तक्षेप से यह साजिश असफल हो गई।

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, कुछ संदिग्ध लोग सीबीआई के निशान वाले कपड़े पहने हुए थे और उनके पास नकली पहचान पत्र भी थे। उन्होंने घर पर पहुंचकर छापेमारी का दावा किया और गेट खोलने का दबाव बनाया। महिला ने गेट खोलने से साफ इनकार कर दिया और उचित दस्तावेज तथा सर्च वारंट दिखाने की मांग की। समूह कुछ समय तक घर के बाहर रुका रहा और दबाव बनाने की कोशिश करता रहा।

शोर सुनकर जब पड़ोसी इकट्ठा होने लगे और उनसे दस्तावेज मांगने लगे तो फर्जी सीबीआई के अधिकारी बनकर आए लोगों ने कहा कि नोटिस उनकी कार में है। वे उसे लाने के बहाने वहां से चले गए और वापस नहीं लौटे। इसके बाद परिवार ने पुलिस हेल्पलाइन 112 पर कॉल किया, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची।