दिल्ली में अपराध का नया तरीका, बाइक से टक्कर मारकर गिराया; फिर पीटकर जेब से उड़ाए कैश और आधार कार्ड
पश्चिमी दिल्ली के ख्याला थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल से टक्कर मारकर नकदी और आधार कार्ड लूटने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। ...और पढ़ें
HighLights
पश्चिमी दिल्ली में मोटरसाइकिल से टक्कर मारकर लूटपाट।
ख्याला थाना क्षेत्र से दो आरोपी गिरफ्तार किए गए।
लूटे गए नकदी, आधार कार्ड और बाइक बरामद हुई।
जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। ख्याला थाना क्षेत्र में युवक को पीछे से मोटरसाइकिल से टक्कर मारकर गिराने और मारपीट के बाद नकदी व आधार कार्ड लूटने के मामले में रघुबीर नगर पुलिस चौकी के स्टाफ ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है।
आरोपितों की पहचान रघुबीर नगर निवासी गगन (28) और आर्यन (26) के रूप में हुई है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल पल्सर मोटरसाइकिल, पीड़ित का आधार कार्ड और 200 रुपये बरामद किए हैं।
पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी. स्वामी के अनुसार, सात अगस्त की रात करीब 9:40 बजे रोहित कुमार (25) जगन बर्तन भंडार के पास ई-रिक्शा का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान दो युवक उसका पीछा करते हुए पहुंचे।
लूटे पैसे और आधार कार्ड
मोटरसाइकिल सवार आरोपित ने पीछे से टक्कर मारकर उसे सड़क पर गिरा दिया। इसके बाद दोनों ने उसके साथ मारपीट की और शर्ट की जेब से एक हजार रुपये व आधार कार्ड लूटकर फरार हो गए।
ख्याला थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस टीम ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और तकनीकी निगरानी के माध्यम से दोनों की पहचान की। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस के मुताबिक, गगन बेरोजगार है और ख्याला थाने का बीसी है। उसके खिलाफ 20 से अधिक मामले दर्ज हैं। वहीं आर्यन स्विगी में डिलीवरी का काम करता है और उसके खिलाफ पहले तीन मामले दर्ज हैं। मामले में आगे की जांच जारी है।