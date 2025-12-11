Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली की सड़कों पर यूपी का कचरा, निगम पर वसूली का आरोप

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:49 PM (IST)

    कोंडली MLA कुलदीप कुमार ने गाज़ीपुर लैंडफिल साइट के पास के इलाकों का निरीक्षण किया और पाया कि नहर और नाले के किनारे गैर-कानूनी तरीके से मलबा डाला जा र ...और पढ़ें

    Hero Image

     गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी का मलबा दिल्ली में डाला जा रहा है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। कोंडली MLA कुलदीप कुमार ने गाज़ीपुर लैंडफिल साइट के पास मुल्ला कॉलोनी, राजीव, कोंडली इलाके का इंस्पेक्शन किया। उन्हें नहर और नाले के किनारे सड़क पर गैर-कानूनी तरीके से मलबा डाला हुआ मिला। इस स्थिति पर नाराज़गी जताते हुए MLA ने आरोप लगाया कि गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी का मलबा दिल्ली की सड़कों पर डाला जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक प्राइवेट कॉर्पोरेशन मलबा हटाने के लिए कॉर्पोरेशन से करोड़ों रुपये वसूल रहा है, जो जनता के टैक्स की बर्बादी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कॉर्पोरेशन में डेप्युटेशन पर तैनात अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल हैं। MLA कुलदीप कुमार ने कहा कि कॉर्पोरेशन की लापरवाही के कारण लैंडफिल के सामने सड़क का मलबा लैंडफिल में बदल रहा है।

    उन्होंने दावा किया कि एक स्थानीय BJP पार्षद ने कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी में कहा था कि प्राइवेट कंपनियां गाज़ीपुर लैंडफिल साइट पर मलबा डालकर और फिर उसका वज़न करके कॉर्पोरेशन से करोड़ों रुपये वज़न के हिसाब से वसूल रही हैं। कंस्ट्रक्शन का मलबा लैंडफिल साइट पर डाला जा रहा है।

    उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली की सड़कें कचरे से भरी पड़ी हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी को मलबे का वज़न करके पेमेंट किया जा रहा है।