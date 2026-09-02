अब दिल्ली की सड़कों से हर रोज उठेगी धूल, MCD उतारेगी 70 नई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें
दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अब सड़कों की सफाई प्रतिदिन होगी। इसके लिए एमसीडी 70 नई मैकेनिकल ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली में सड़कों की सफाई अब प्रतिदिन होगी।
एमसीडी 70 नई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें तैनात करेगी।
पहली मशीन इटली से हवाई मार्ग से मंगाई जा रही है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में सर्दियों में खासतौर पर अक्टूबर से शुरू होने वाले वाले वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति में इस बार सड़कों से धूल की सफाई अब प्रतिदिन होगी। इसके लिए एमसीडी 70 नई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग (एमआरएस) और तैनात की जाएगी।
जो लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की प्रमुख सड़कों पर सफाई करेगी। इनके आने से अभी एक सड़क की सफाई का जहां तीसरे दिन नंबर मशीनों की संख्या कम होने की वजह से आता है वह प्रतिदिन आएगा। जिससे प्रतिदिन सड़कों की धूल की सफाई हो सकेगी।
इटली से एयरलिफ्ट होगी एमआरएस मशीन
पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव की स्थिति के चलते हार्मुज का रास्ते से आवाजाही मुश्किल हो गई है इसलिए इटली से आने वाली इस मशीन को एयरलिफ्ट करके मंगाया जाएगा। ताकि इस माडल को पास करते ही शेष मशीनों को एमसीडी अक्टूबर तक सड़क पर उतार दे।
एमसीडी ने इन मशीनों की खरीदी से संबंधित प्रस्ताव को मंगलवार को स्थायी समिति की बैठक में मंजूर कर दिया है।
अभी एमसीडी के 66 एमआरएस हैं। जो कि पीडब्ल्यूडी 5600 किलोमीटर लेन की सफाई करती हैं। मशीनों की संख्या कम होने की वजह से एक सड़क से धूल की सफाई का नंबर तीसरे दिन आता है। अब चूंकि मशीनों की संख्या बढ़ जाएगी तो इससे प्रतिदिन एक सड़क की सफाई का नंबर प्रतिदिन आएगा।
इससे जो धूल पूर्व में सड़कों पर शेष रह जाती थी वह नहीं रहेगी।
निगमायुक्त संजीव खिरवार ने एमसीडी की स्थायी समिति की बैठक में बताया कि दिल्ली सरकार से इस पूरी परियोजना के लिए फंडिग की जा रही है। हमारी कोशिश है कि 70 एमआरएस और 1000 लिटर पिकर अक्टूबर के आखिर तक वह सड़क पर उतार दें।
चूंकि इस समय पश्चिम एशिया में तनाव है इसलिए इसकी मशीन को हवाई मार्ग से मंगाया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल एक सड़क मशीन लाई जा रही है। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आइआइटी और सीएक्यूएम समेत अन्य विशेषज्ञों की निगरानी में चलाया जाएगा।
इसकी सफल होने पर शेष मशीनों का आर्डर दे दिया जाएगा। चूंकि यह मशीनें आसानी से नहीं मिलती है। इसलिए हमने टेंडर की शर्तों में केवल हमने यह जोड़ा था कि जो दिशा-निर्देश सीएक्यूएम के हैं वह यह मशीन पूरी करती हो। अधिकारी ने बताया आने वाले कुछ दिन में यह मशीन आ जाएगी।
इसके बाद पायलट प्रोजेक्ट पर शेष मशीनों को मंगाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि हार्मुज से वस्तुओं की आवाजाही पर 28 दिन लगते थे लेकिन वहां पर तनाव होने की वजह से 45-60 दिन का समय यूरोप से वस्तुएं लाने में लग रहा है।
इसलिए फिलहाल यह एयरलिफ्ट करके एक एमआरएस मंगाई जा रही है। जो 70 मशीनें आएगी उसमें 55 मशीनें इलेक्ट्रिक ईधन आधारित हैं जबकि 15 मशीनें सीएनजी आधारित है। इन पर निगम कोई फिलहाल भुगतान नहीं करेगा। मशीनों को किलोमीटर के हिसाब से 10 साल तक भुगतान किया जाएगा।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि सड़कों और फुटपाथ पर पड़ने वाली गंदगी की सफाई के लिए ही अक्टूबर 2026 तक ही 1000 लिटर पिकर मशीनें भी एमसीडी के बेडे़ में शामिल हो जाएगी।
क्या काम करती है एमआरएस
सड़कों पर पड़ी धूल वायु प्रदूषण में पीएम 2.5 की मात्रा को बढ़ाती है। ऐसे में धूल ही वातावरण में न उड़े इसके लिए केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग(सीएक्यूएम) के निर्देश पर एमसीडी एमआरएस मशीनों को सड़कों पर चलाती है। मशीन के नीचे एक ब्रश और सक्शन मशीन लगी होती है।
रोलर ब्रश सड़क के किनारें पड़ी धूल को सक्शन मशीन के नीचे लेकर आता है और सक्शन मशीन उसे ऊपर खींच लेती है। ऐसे में 30-35 किलोमीटर चलने के बाद एक एमआरएस मशीन से करीब तीन टन धूल साफ की जाती है।
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