Delhi Crime: रोड रेज में कड़कड़डूमा कोर्ट के जज पर हमला, बाइक सवार बदमाश ने फोन छीनने का किया प्रयास

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। देश की राजधानी में कानून के रखवाले भी सुरक्षित नहीं है। कृष्णा नगर थाना क्षेत्र में कोर्ट में पेशी पर जा रहे बाइक सवार बदमाश ने बीच सड़क राेडरेज में कार सवार जज को पीट दिया। बदमाश काे कानून जरा भी खौफ नहीं था। उसने दुस्साहस दिखाते हुए जबरन कार का गेट खोला और कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को पीटा। कार में रखा जज का फाेन लूटने की कोशिश की।

भीड़ जमा होने पर जज ने बदमाश की बाइक का फोटो लेने की कोशिश की तो उसपर नंबर प्लेट ही नहीं थी। पीड़ित का दावा है जब उन्होंने पुलिस को बुलाने को कहा तो बदमाश ने उन्हें धमकाते हुए कहा उसपर पहले से कई केस दर्ज हैं, पुलिस व कोर्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद बदमाश बाइक लेकर भाग गया।

पीड़ित बलविंदर सिंह की शिकायत पर हत्या के प्रयास, हमला करने, आपराधिक धमकी देने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। पीड़ित जज के पास नहीं है पुलिस सुरक्षा बलविंदर अपने परिवार के साथ आजाद नगर में रहते हैं। उनके घर से कड़कड़डूमा कोर्ट की दूरी करीब दो किलोमीटर है। उनके पास पुलिस की सुरक्षा नहीं है। वह अपनी कार कड़कड़डूमा कोर्ट जा रहे थे। दर्ज एफआइआर के मुताबिक वह घर से जब आजाद नगर मेट्रो स्टेशन की रेडलाइट पर पहुंचे।

तभी पीछे से एक बाइक सवार आया और गलत तरीके से ओवरटेक करके आगे निकला। धीमी गति से बाइक चलाने लगा। पीड़ित ने हार्न दिया तो बाइक सवार भड़क गया। उसने बाइक रोक दी। बाइक से उतरा और जबरन जज की कार का दरवाजा खोलकर उनपर हमला कर दिया। कोर्ट में ड्यूटी करने के बाद पीड़ित ने कृष्णा नगर थाने जाकर केस दर्ज करवाया।