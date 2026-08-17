पश्चिमी एशिया में युद्ध के हालात ने दिल्ली सरकार को लगाया 72 करोड़ से ज्यादा का चूना
पश्चिमी एशिया में युद्ध के कारण बिटुमिन की कीमतों में वृद्धि के चलते दिल्ली सरकार ने दो सड़क परियोजनाओं की संशोधित लागत को मंजूरी दी है।
वी के शुक्ला, नई दिल्ली। पश्चिमी एशिया में युद्ध के हालात के चलते बिटुमिन से बनने वाली सड़कों की दो बड़ी योजनाओं पर सरकार ने संशोधित लागत को मंजूरी दी है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 की छठी व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में पूर्वी और उत्तरी रखरखाव जोन की कुल 162.712 किलोमीटर सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए 467.66 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस मंजूरी में पश्चिमी एशिया में युद्ध के हालात के चलते महंगे हुए बिटुमिन से कुल 72.55 करोड़ की राशि बढ़ गई है।
अब 298.52 करोड़ रुपये तक मंजूर
प्रस्तव के तहत पूर्वी रखरखाव जोन में 58.292 किमी सड़कों के लिए पहले 147.08 करोड़ रुपये मंजूर हुए थे, अब कुल 169.14 करोड़ रुपये तक की स्वीकृति हुई है। इसी तरह उत्तरी जोन की 104.42 किमी सड़कों के लिए पहले 247.31 करोड़ रुपये निर्धारित थे, अन्य मदों को जोड़कर अब 298.52 करोड़ रुपये तक मंजूर किए गए हैं।
विभाग ने संशोधित प्रारंभिक अनुमान के तौर पर दोनों योजनाओं के लिए कुल करीब 587.94 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा था, लेकिन वास्तविक स्वीकृति न्यूनतम बोली के आधार पर करीब 467.66 करोड़ रुपये की बनी है। इसके तहत पूर्वी रखरखाव जोन में 58.292 किमी सड़कों के लिए संशोधित अनुमान 215.23 करोड़ रुपये था।
पहले इस काम के लिए 147.08 करोड़ रुपये मंजूर हुए थे। टेंडर में सबसे कम बोली 164.55 करोड़ रुपये आई। अन्य निर्धारित मदें जोड़ने के बाद ईएफसी ने कुल 169.14 करोड़ रुपये तक की स्वीकृति दी है।
परियोजनाएं समय पर पूरी करने के निर्देश
इसी तरह उत्तरी जोन की 104.42 किमी सड़कों का संशोधित अनुमान 372.71 करोड़ रुपये पहुंच गया। मूल अनुमान 247.31 करोड़ रुपये था, जबकि सबसे कम बोली 290.44 करोड़ रुपये आई। अन्य मदों को जोड़कर स्वीकृति 298.52 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
दस्तावेज के अनुसार लागत बढ़ने का प्रमुख कारण बिटुमिन की कीमतों में तेज वृद्धि है। युद्ध से पहले बिटुमिन की दर 40,831 रुपये प्रति मीट्रिक टन थी, जो टेंडर के समय बढ़कर 80,140 रुपये हो गई। विभाग ने इसका कारण पश्चिमी एशिया से आपूर्ति में व्यवधान बताया है।
ईएफसी ने पीडब्ल्यूडी को भारी यातायात वाले और संवेदनशील हिस्सों में सीमेंट कंक्रीट सड़कों की संभावना तलाशने, दुर्घटना संभावित स्थानों पर सुरक्षा ग्रिल लगाने तथा परियोजनाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। देरी की स्थिति में ठेकेदारों पर सख्त जुर्माने का प्रविधान भी रखने को कहा गया है। दोनों परियोजनाओं के निष्पादन के लिए 375 दिन का समय निर्धारित किया गया है।
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