अंकित शर्मा हत्याकांड में नया मोड़, ट्रायल कोर्ट के निर्णय को HC में चुनौती; अदालत ने जारी किया नोटिस
दिल्ली दंगा 2020 के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी नाजिम और कासिम ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती ...और पढ़ें
HighLights
अंकित शर्मा हत्याकांड के दोषियों ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
इस मामले की अगली सुनवाई अब 2 दिसंबर को होगी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली दंगा के दौरान आइबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए दो दोषियों ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी है।
दो दोषियों की अपील याचिका पर बुधवार को न्यायमूर्ति प्रतिबा एम. सिंह व न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
दो दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
अदालत ने जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई दो दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। अपीलकर्ता दोषी नाजिम और कासिम ने दोषी करार देने के 31 जुलाई के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।
ट्रायल कोर्ट ने इन दोनों के अलावा मुख्य आरोपित व पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया था। 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान अंकित शर्मा पर भीड़ ने हमला किया था और उनका शव नाले में फेंक दिया था।