अंकित शर्मा हत्याकांड में नया मोड़, ट्रायल कोर्ट के निर्णय को HC में चुनौती; अदालत ने जारी किया नोटिस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली दंगा के दौरान आइबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए दो दोषियों ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी है।

दो दोषियों की अपील याचिका पर बुधवार को न्यायमूर्ति प्रतिबा एम. सिंह व न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

दो दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

अदालत ने जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई दो दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। अपीलकर्ता दोषी नाजिम और कासिम ने दोषी करार देने के 31 जुलाई के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।